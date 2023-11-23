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Банки видали рекордну кількість іпотечних кредитів з початку великої війни
Українські банки у вересні видали 813 іпотечних кредитів на загальну суму 1,2 млрд грн.
Це на 29,9% більше за кількістю і на 33,7% більше за сумою, ніж у серпні, свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, яке проводить Національний банк України (НБУ).
"Рушієм іпотечного сегменту традиційно залишається пільгове кредитування в межах програми "єОселя", - зазначають у НБУ.
Як і раніше, про видачу нової іпотеки у серпні повідомили 5 банків, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.
Водночас середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у вересні знизилася до 7,7% порівняно з 8% у серпні.
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у вересні видано в Києві та Київській області - 398 договорів на загальну суму 662,4 млн грн (55% від загального обсягу), Львівській (41 договір на 66,8 млн грн), Івано-Франківській (42 на 54,8 млн грн) та Волинській (37 на 51 млн грн) областях.
Як повідомлялося, за даними НБУ, українські банки у серпні видали 626 іпотечних кредитів на загальну суму 900,9 млн грн. Це на 3,6% більше за кількістю і на 2,6% більше за сумою, ніж у липні.
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