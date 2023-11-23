Українські аграрії цьогоріч залучили кредитів на 66 мільярдів

Від початку 2023 року станом на 22 листопада 12,5 тис. українських агропідприємств одержали 66,1 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії: Київської області - 10,6 млрд грн (913 підприємств отримало кошти), Вінницької області - 6 млрд грн (1431 підприємство) та Дніпропетровської області - 5,95 млрд грн (798 підприємств). На Черкащині 486 підприємств отримали 5,3 млрд грн. У Кіровоградській області 1668 підприємств отримали кредитів на 4,85 млрд грн. На Одещині 1087 господарств отримали 4,37 млрд грн.

Станом на 22 листопада 9,7 тис. підприємств отримали майже 38 млрд гривень за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9».

За цією програмою найбільше кредитів отримали сільгосптоваробники Кіровоградської області: 1323 господарства отримали 4,1 млрд грн. Для 1078 господарств Вінницької області вже виділено 3,89 млрд грн. На Одещині 3,68 млрд грн отримали 876 господарств. У Київській області 734 агропідприємства отримали 3,6 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, програма "Доступні кредити 5-7-9%" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.

За цією програмою найбільше кредитів отримали сільгосптоваробники Кіровоградської області: 1323 господарства отримали 4,1 млрд грн. Для 1078 господарств Вінницької області вже виділено 3,89 млрд грн. На Одещині 3,68 млрд грн отримали 876 господарств. У Київській області 734 агропідприємства отримали 3,6 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, програма "Доступні кредити 5-7-9%" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.

Кабінет Міністрів України на засіданні 15 вересня 2023 року вніс зміни до програми "Доступні кредити 5-7-9%", зокрема встановив ставку 13% річних на фінансування оборотних коштів (крім підприємств, що працюють на територіях зони високого воєнного ризику). Крім цього, було збільшено ліміт програми до 150 млн грн для бізнесу на територіях зони високого воєнного ризику (деокупованих територіях), для переробних підприємств та підприємств, які здійснюють діяльність за напрямом енергомодернізації.