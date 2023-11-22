Мінфін зміг опустити ставки за гривневими ОВДП ще на 0,1 в. п. і за доларовими на 0,05 в. п.

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок, 21 листопада, змогло знизити ставки за випусками облігацій з погашенням через сім і 40 місяців на 0,1 відсоткового пункту (в. п.), хоча попит за "довгими" паперами був нижчим за пропозицію.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, зокрема, за 7-міс. паперами ставка відсікання опустилася до 16,8% з 16,9%, за 40-міс. - до 18,7% з 18,8% попереднього вівторка.

Середньозважені ставки знизилися відповідно до 16,79% з 16,89% і до 18,70% з 18,79% річних.

Це вже п'яті поспіль аукціони, на яких Мінфіну вдається опускати ставки, однак якщо в перші тижні зниження сягало 0,2 в. п., то останніми воно обмежується 0,1 в. п.

Ставка нового випуску 23-міс. ОВДП на цих аукціонах була встановлена на рівні 17,8% річних, що відповідає ставці за 21-міс. паперами тижнем раніше.

Попит на "найкоротші" облігації знизився порівняно з аукціоном тижневої давності на 0,92 млрд грн - до 9,3 млрд грн (тут і далі за номіналом) за стелі пропозиції 3 млрд грн, на 40-міс. папери - на 0,84 млрд грн, до 2,59 млрд грн за стелі 4 млрд грн. Водночас на 23 міс. він зріс до 4,90 млрд грн з 2,68 млрд грн на 21-міс. тиждень тому за зменшення стелі пропозиції з 4 млрд грн до 3 млрд грн.

Незважаючи на це, повністю було відхилено лише одну заявку на купівлю 40-міс. облігацій на 0,4 млрд грн під 18,8%, тоді як усі інші задоволено повністю або частково.

Обсяг розміщення знизився до 8,09 млрд грн із 9,11 млрд грн тижнем раніше, зокрема за неконкурентними заявками - до 2,67 млрд грн із 3,6 млрд грн.

Крім того, Мінфін зміг залучити $200 млн за новим випуском доларових ОВДП, знизивши ставку відсікання порівняно з подібним аукціоном три тижні тому до 4,7% з 4,74%, а середньозважену - до 4,66% з 4,71% річних.

Попит за номіналом сягав $306,4 млн за стелі пропозиції $200 млн, тоді як трьома тижнями раніше за вдвічі меншої пропозиції він дорівнював $278,0 млн. Повністю було відхилено три із 85 заявок за ставками до 4,74% річних.

Як повідомлялося, Нацбанк на засіданні 26 жовтня знизив облікову ставку на 4 в. п. - до 16% річних, але зберіг "робочі" ставки за операціями з банками, зокрема за депозитними сертифікатами овернайт 16% і за 3-міс. депозитними сертифікатами 20% річних.