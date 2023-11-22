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Мінфін зміг опустити ставки за гривневими ОВДП ще на 0,1 в. п. і за доларовими на 0,05 в. п.

22:21 21.11.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок, 21 листопада, змогло знизити ставки за випусками облігацій з погашенням через сім і 40 місяців на 0,1 відсоткового пункту (в. п.), хоча попит за "довгими" паперами був нижчим за пропозицію.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, зокрема, за 7-міс. паперами ставка відсікання опустилася до 16,8% з 16,9%, за 40-міс. - до 18,7% з 18,8% попереднього вівторка.

Середньозважені ставки знизилися відповідно до 16,79% з 16,89% і до 18,70% з 18,79% річних.

Це вже п'яті поспіль аукціони, на яких Мінфіну вдається опускати ставки, однак якщо в перші тижні зниження сягало 0,2 в. п., то останніми воно обмежується 0,1 в. п.

Ставка нового випуску 23-міс. ОВДП на цих аукціонах була встановлена на рівні 17,8% річних, що відповідає ставці за 21-міс. паперами тижнем раніше.

Попит на "найкоротші" облігації знизився порівняно з аукціоном тижневої давності на 0,92 млрд грн - до 9,3 млрд грн (тут і далі за номіналом) за стелі пропозиції 3 млрд грн, на 40-міс. папери - на 0,84 млрд грн, до 2,59 млрд грн за стелі 4 млрд грн. Водночас на 23 міс. він зріс до 4,90 млрд грн з 2,68 млрд грн на 21-міс. тиждень тому за зменшення стелі пропозиції з 4 млрд грн до 3 млрд грн.

Незважаючи на це, повністю було відхилено лише одну заявку на купівлю 40-міс. облігацій на 0,4 млрд грн під 18,8%, тоді як усі інші задоволено повністю або частково.

Обсяг розміщення знизився до 8,09 млрд грн із 9,11 млрд грн тижнем раніше, зокрема за неконкурентними заявками - до 2,67 млрд грн із 3,6 млрд грн.

Крім того, Мінфін зміг залучити $200 млн за новим випуском доларових ОВДП, знизивши ставку відсікання порівняно з подібним аукціоном три тижні тому до 4,7% з 4,74%, а середньозважену - до 4,66% з 4,71% річних.

Попит за номіналом сягав $306,4 млн за стелі пропозиції $200 млн, тоді як трьома тижнями раніше за вдвічі меншої пропозиції він дорівнював $278,0 млн. Повністю було відхилено три із 85 заявок за ставками до 4,74% річних.

Як повідомлялося, Нацбанк на засіданні 26 жовтня знизив облікову ставку на 4 в. п. - до 16% річних, але зберіг "робочі" ставки за операціями з банками, зокрема за депозитними сертифікатами овернайт 16% і за 3-міс. депозитними сертифікатами 20% річних.


Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона183*184*185
Код выпуска облигацийДоразмещение UA4000229025Первичное размещение
UA4000229264		Доразмещение UA4000229116
Номинальная стоимость 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт, 3000000 3000000 4000000
Дата размещения 21.11.2023 21.11.2023 21.11.2023
Дата оплаты за приобретенные облигации 22.11.2023 22.11.2023 22.11.2023
Дата оплаты процентов  17.04.2024 28.02.2024
Дата оплаты процентов  16.10.2024 28.08.2024
Дата оплаты процентов  16.04.2025 26.02.2025
Дата оплаты процентов  15.10.2025 27.08.2025
Дата оплаты процентов   25.02.2026
Дата оплаты процентов   26.08.2026
Дата оплаты процентов   24.02.2027
Размер купонного платежа на одну облигацию - 89.00 94.35
Номинальный уровень доходности. % 17.08 17.80 18.87
Срок обращения (дней) 196 693 1190
Дата погашения 05.06.2024 15.10.2025 24.02.2027
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 9302841000 4904914000 2587521000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 3000000000 3000000000 2187521000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 12000000000 3000000000 9578129000
Количество поданных заявок. шт 33 26 30
Количество удовлетворенных заявок. шт 33 26 29
Максимальный уровень доходности облигаций. % 16.80 17.80 18.80
Минимальный уровень доходности облигаций. % 16.70 17.75 18.60
Установленная доходность. % 16.80 17.80 18.70
Средневзвешенная доходность. % 16.79 17.80 18.70
Поступление в бюджет 2751924712.37 3049652500.00 2289411855.07

* - военные облигации

Данные: Минфин Украины

Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте

Номер аукциона186*
Код выпуска облигаций Первичное размещение
 UA4000229272
(Ном. в ин.вал. $США)
Номинальная стоимость 1000
Количество выставленных облигаций, шт, 200000
Дата размещения 21.11.2023
Дата оплаты за приобретенные облигации 22.11.2023
Размер купонного платежа на одну облигацию -
Номинальный уровень доходности. % 4.66
Срок обращения (дней) 358
Дата погашения 14.11.2024
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 306361000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 200000000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 200000000
Количество поданных заявок. шт 85
Количество удовлетворенных заявок. шт 82
Максимальный уровень доходности облигаций. % 4.74
Минимальный уровень доходности облигаций. % 4.54
Установленная доходность. % 4.70
Средневзвешенная доходность. % 4.66
Поступление в бюджет 191276957.69

Данные: Минфин Украины
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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