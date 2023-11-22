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Мінфін зміг опустити ставки за гривневими ОВДП ще на 0,1 в. п. і за доларовими на 0,05 в. п.
Міністерство фінансів України на первинних аукціонах у вівторок, 21 листопада, змогло знизити ставки за випусками облігацій з погашенням через сім і 40 місяців на 0,1 відсоткового пункту (в. п.), хоча попит за "довгими" паперами був нижчим за пропозицію.
Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, зокрема, за 7-міс. паперами ставка відсікання опустилася до 16,8% з 16,9%, за 40-міс. - до 18,7% з 18,8% попереднього вівторка.
Середньозважені ставки знизилися відповідно до 16,79% з 16,89% і до 18,70% з 18,79% річних.
Це вже п'яті поспіль аукціони, на яких Мінфіну вдається опускати ставки, однак якщо в перші тижні зниження сягало 0,2 в. п., то останніми воно обмежується 0,1 в. п.
Ставка нового випуску 23-міс. ОВДП на цих аукціонах була встановлена на рівні 17,8% річних, що відповідає ставці за 21-міс. паперами тижнем раніше.
Попит на "найкоротші" облігації знизився порівняно з аукціоном тижневої давності на 0,92 млрд грн - до 9,3 млрд грн (тут і далі за номіналом) за стелі пропозиції 3 млрд грн, на 40-міс. папери - на 0,84 млрд грн, до 2,59 млрд грн за стелі 4 млрд грн. Водночас на 23 міс. він зріс до 4,90 млрд грн з 2,68 млрд грн на 21-міс. тиждень тому за зменшення стелі пропозиції з 4 млрд грн до 3 млрд грн.
Незважаючи на це, повністю було відхилено лише одну заявку на купівлю 40-міс. облігацій на 0,4 млрд грн під 18,8%, тоді як усі інші задоволено повністю або частково.
Обсяг розміщення знизився до 8,09 млрд грн із 9,11 млрд грн тижнем раніше, зокрема за неконкурентними заявками - до 2,67 млрд грн із 3,6 млрд грн.
Крім того, Мінфін зміг залучити $200 млн за новим випуском доларових ОВДП, знизивши ставку відсікання порівняно з подібним аукціоном три тижні тому до 4,7% з 4,74%, а середньозважену - до 4,66% з 4,71% річних.
Попит за номіналом сягав $306,4 млн за стелі пропозиції $200 млн, тоді як трьома тижнями раніше за вдвічі меншої пропозиції він дорівнював $278,0 млн. Повністю було відхилено три із 85 заявок за ставками до 4,74% річних.
Як повідомлялося, Нацбанк на засіданні 26 жовтня знизив облікову ставку на 4 в. п. - до 16% річних, але зберіг "робочі" ставки за операціями з банками, зокрема за депозитними сертифікатами овернайт 16% і за 3-міс. депозитними сертифікатами 20% річних.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|183*
|184*
|185
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение UA4000229025
|Первичное размещение
UA4000229264
|Доразмещение UA4000229116
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|3000000
|3000000
|4000000
|Дата размещения
|21.11.2023
|21.11.2023
|21.11.2023
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|22.11.2023
|22.11.2023
|22.11.2023
|Дата оплаты процентов
|17.04.2024
|28.02.2024
|Дата оплаты процентов
|16.10.2024
|28.08.2024
|Дата оплаты процентов
|16.04.2025
|26.02.2025
|Дата оплаты процентов
|15.10.2025
|27.08.2025
|Дата оплаты процентов
|25.02.2026
|Дата оплаты процентов
|26.08.2026
|Дата оплаты процентов
|24.02.2027
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|89.00
|94.35
|Номинальный уровень доходности. %
|17.08
|17.80
|18.87
|Срок обращения (дней)
|196
|693
|1190
|Дата погашения
|05.06.2024
|15.10.2025
|24.02.2027
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|9302841000
|4904914000
|2587521000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|3000000000
|3000000000
|2187521000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|12000000000
|3000000000
|9578129000
|Количество поданных заявок. шт
|33
|26
|30
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|33
|26
|29
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|16.80
|17.80
|18.80
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|16.70
|17.75
|18.60
|Установленная доходность. %
|16.80
|17.80
|18.70
|Средневзвешенная доходность. %
|16.79
|17.80
|18.70
|Поступление в бюджет
|2751924712.37
|3049652500.00
|2289411855.07
* - военные облигации
Данные: Минфин Украины
Итоги аукционов государственных облигаций в иностранной валюте
|Номер аукциона
|186*
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещение
UA4000229272
(Ном. в ин.вал. $США)
|Номинальная стоимость
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|200000
|Дата размещения
|21.11.2023
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|22.11.2023
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|-
|Номинальный уровень доходности. %
|4.66
|Срок обращения (дней)
|358
|Дата погашения
|14.11.2024
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|306361000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|200000000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|200000000
|Количество поданных заявок. шт
|85
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|82
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|4.74
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|4.54
|Установленная доходность. %
|4.70
|Средневзвешенная доходность. %
|4.66
|Поступление в бюджет
|191276957.69
Данные: Минфин Украины
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