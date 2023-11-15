Аграрії отримали пільгових кредитів на 38 мільярдів з початку року

Від початку року 12,3 тис. агрогосподарств отримали 65,2 млрд грн банківських кредитів на розвиток. Із них за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" 9,6 тис. агропідприємств профінансовано на 37,5 млрд грн.

Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей:

* Київська - 10,4 млрд грн виділено для 902 підприємств;

* Вінницька - 5,9 млрд грн - для 1 417,

* Дніпропетровська - 5,8 млрд грн - для 792;

* Черкаська - 5,2 млрд грн - для 476;

* Кіровоградська - 4,8 млрд грн - для 1 659;

* Одеська - 4,3 млрд грн - для 1 075.

За програмою "Доступні кредити 5-7-9" більше всього отримали підприємства таких областей:

* Кіровоградська - 4 млрд грн виділено для 1 316 господарств;

* Вінницька - 3,8 млрд грн - для 1 068 господарств;

* Одеська - 3,6 млрд грн - для 864;

* Київська - 3,5 млрд грн - 727 господарств.

Програма "Доступні кредити 5-7-9" спрощує доступ мікро- та малого бізнесу до банківського кредитування. Аграрії можуть отримати кредит у розмірі до 90 млн грн. Кредитування надається під 5-9% річних, залежно від категорії кредиту та суб'єкта підприємництва.