Мінфін залучив 9 мільярдів від продажу ОВДП: ставки знизили

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 14 листопада залучило 9,1 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.
Міністерство розмістило три види цінних паперів у гривнях.
Так, від розміщення облігацій з терміном погашення 8 місяців під 16,89% вдалось залучити 2,74 млрд грн - ставки знизили з 16,99% минулого тижня.
Водночас ОВДП з терміном погашення 1,6 років під 17,78% розмістили на 2,8 млрд грн.
А від розміщення ОВДП з терміном погашення 3,3 роки під 18,79% отримали 3,5 млрд грн (ставки знизили з 18,87% минулого тижня).
Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
|Номер аукціону
|180*
|181*
|182
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000229025
|Дорозміщення UA4000228910
|Дорозміщення UA4000229116
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 3000000
| 4000000
| 4000000
| Дата розміщення
| 14.11.2023
| 14.11.2023
| 14.11.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 15.11.2023
| 15.11.2023
| 15.11.2023
| Дата оплати відсотків
|
| 24.01.2024
| 28.02.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 24.07.2024
| 28.08.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 22.01.2025
| 26.02.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 23.07.2025
| 27.08.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
| 25.02.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 26.08.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 24.02.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| -
| 90.75
| 94.35
| Номінальний рівень дохідності, %
| 17.08
| 18.15
| 18.87
|Термін обігу (днів)
| 203
| 616
| 1197
| Дата погашення
| 05.06.2024
| 23.07.2025
| 24.02.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 10222653000
| 2681320000
| 3430608000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 3000000000
| 2681320000
| 3390608000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 9000000000
| 14681320000
| 7390608000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 45
| 47
| 38
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 45
| 47
| 37
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.99
| 17.80
| 18.87
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.67
| 17.70
| 18.70
| Встановлена дохідність, %
| 16.90
| 17.80
| 18.80
| Середньозважена дохідність, %
| 16.89
| 17.78
| 18.79
|Надходження до бюджету
| 2742409364.64
| 2842607399.10
| 3528669708.24
* - військові облігації
Дані: Мінфін України