Мінфін залучив 9 мільярдів від продажу ОВДП: ставки знизили

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 14 листопада залучило 9,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Міністерство розмістило три види цінних паперів у гривнях.

Так, від розміщення облігацій з терміном погашення 8 місяців під 16,89% вдалось залучити 2,74 млрд грн - ставки знизили з 16,99% минулого тижня.

Водночас ОВДП з терміном погашення 1,6 років під 17,78% розмістили на 2,8 млрд грн.

А від розміщення ОВДП з терміном погашення 3,3 роки під 18,79% отримали 3,5 млрд грн (ставки знизили з 18,87% минулого тижня).





Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті

Номер аукціону 180* 181* 182 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000229025 Дорозміщення UA4000228910 Дорозміщення UA4000229116 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 3000000 4000000 4000000 Дата розміщення 14.11.2023 14.11.2023 14.11.2023 Дата оплати за придбані облігації 15.11.2023 15.11.2023 15.11.2023 Дата оплати відсотків 24.01.2024 28.02.2024 Дата оплати відсотків 24.07.2024 28.08.2024 Дата оплати відсотків 22.01.2025 26.02.2025 Дата оплати відсотків 23.07.2025 27.08.2025 Дата оплати відсотків 25.02.2026 Дата оплати відсотків 26.08.2026 Дата оплати відсотків 24.02.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію - 90.75 94.35 Номінальний рівень дохідності, % 17.08 18.15 18.87 Термін обігу (днів) 203 616 1197 Дата погашення 05.06.2024 23.07.2025 24.02.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 10222653000 2681320000 3430608000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3000000000 2681320000 3390608000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 9000000000 14681320000 7390608000 Кількість поданих заявок, шт. 45 47 38 Кількість задоволених заявок, шт. 45 47 37 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.99 17.80 18.87 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.67 17.70 18.70 Встановлена дохідність, % 16.90 17.80 18.80 Середньозважена дохідність, % 16.89 17.78 18.79 Надходження до бюджету 2742409364.64 2842607399.10 3528669708.24

* - військові облігації

Дані: Мінфін України