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Мінфін залучив 9 мільярдів від продажу ОВДП: ставки знизили

18:05 14.11.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики 14 листопада залучило 9,1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Telegram.

Міністерство розмістило три види цінних паперів у гривнях.

Так, від розміщення облігацій з терміном погашення 8 місяців під 16,89% вдалось залучити 2,74 млрд грн - ставки знизили з 16,99% минулого тижня.

Водночас ОВДП з терміном погашення 1,6 років під 17,78% розмістили на 2,8 млрд грн.

А від розміщення ОВДП з терміном погашення 3,3 роки під 18,79% отримали 3,5 млрд грн (ставки знизили з 18,87% минулого тижня).


Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті

Номер аукціону180*181*182
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000229025Дорозміщення UA4000228910Дорозміщення UA4000229116
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3000000 4000000 4000000
Дата розміщення 14.11.2023 14.11.2023 14.11.2023
Дата оплати за придбані облігації 15.11.2023 15.11.2023 15.11.2023
Дата оплати відсотків  24.01.2024 28.02.2024
Дата оплати відсотків  24.07.2024 28.08.2024
Дата оплати відсотків  22.01.2025 26.02.2025
Дата оплати відсотків  23.07.2025 27.08.2025
Дата оплати відсотків   25.02.2026
Дата оплати відсотків   26.08.2026
Дата оплати відсотків   24.02.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію - 90.75 94.35
Номінальний рівень дохідності, % 17.08 18.15 18.87
Термін обігу (днів) 203 616 1197
Дата погашення 05.06.2024 23.07.2025 24.02.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 10222653000 2681320000 3430608000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3000000000 2681320000 3390608000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 9000000000 14681320000 7390608000
Кількість поданих заявок, шт. 45 47 38
Кількість задоволених заявок, шт. 45 47 37
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.99 17.80 18.87
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.67 17.70 18.70
Встановлена дохідність, % 16.90 17.80 18.80
Середньозважена дохідність, % 16.89 17.78 18.79
Надходження до бюджету 2742409364.64 2842607399.10 3528669708.24

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Економічна правда
 

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