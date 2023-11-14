Фінансові новини
- |
- 14.11.23
- |
- 23:33
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Програма «єОселя»: банки видали пільгових кредитів на 7 мільярдів
За програмою пільгового іпотечного кредитування "єОселя" понад 4800 українських родин взяли кредити на загальну суму 7 мільярдів гривень.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
67% цих кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 12% - педагоги і науковці, 9% - медики за пільговою ставкою 3%.
Ще 12% кредитів за програмою було видано українцям, які не мають власного житла, на умовах масової іпотеки під 7%.
У Мінекономіки нагадали, що такий кредит можна взяти на придбання квартир в будинках, які будуються, або не старше 3-х років. Т
Минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 215 кредитів на 335 млн грн, серед яких:
* кредити під 3% отримали 109 військовослужбовців та силовиків, 18 педагогів, 18 медиків та 5 науковців;
* кредити під 7% отримали 59 українців без власного житла, 4 ВПО, 2 ветерани.
Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (159 кредитів) та у забудовника (53). Також троє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.
Лідерами серед регіонів є Київська область, Київ, а також Львівська та Волинська області.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ
|Реалізація земельної реформи має відбуватися згідно з наміченим планом - Мінагрополітики
|Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги
|Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи IRIS-T
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін залучив 9 мільярдів від продажу ОВДП: ставки знизили
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 9 міс. зріс у 3,2 раза - Держстат
|Війна знищила попит на валютне кредитування - директорка фінстабільності НБУ
|Програма «єОселя»: банки видали пільгових кредитів на 7 мільярдів
|Долар дешевшає до євро і фунта, стабільний до єни перед публікацією даних щодо інфляції в США
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 36,3076 грн/$1
Бізнес
|Японія збирається виділити $12,6 мільярда на виробництво напівпровідників
|Страйк закінчився: голлівудські актори домовились зі студіями
|Baidu замовила чипи для штучного інтелекту у Huawei замість Nvidia
|«Не кількість, а якість». Netflix змінює стратегію і зніматиме вдвічі менше фільмів
|Швейцарія скасує податкові пільги для електромобілів, які діяли з 1997 року
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100