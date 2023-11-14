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АНАЛІТИКА

Програма «єОселя»: банки видали пільгових кредитів на 7 мільярдів

15:45 14.11.2023 |

Фінанси, Економіка

Програма «єОселя»: банки видали пільгових кредитів на 7 мільярдів

 

За програмою пільгового іпотечного кредитування "єОселя" понад 4800 українських родин взяли кредити на загальну суму 7 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

67% цих кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 12% - педагоги і науковці, 9% - медики за пільговою ставкою 3%.

Ще 12% кредитів за програмою було видано українцям, які не мають власного житла, на умовах масової іпотеки під 7%.

У Мінекономіки нагадали, що такий кредит можна взяти на придбання квартир в будинках, які будуються, або не старше 3-х років. Т

Минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 215 кредитів на 335 млн грн, серед яких:

* кредити під 3% отримали 109 військовослужбовців та силовиків, 18 педагогів, 18 медиків та 5 науковців;
* кредити під 7% отримали 59 українців без власного житла, 4 ВПО, 2 ветерани.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (159 кредитів) та у забудовника (53). Також троє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Лідерами серед регіонів є Київська область, Київ, а також Львівська та Волинська області.
За матеріалами: Економічна правда
 

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