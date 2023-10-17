«єОселя»: 4000 українських родин уже отримали кредити на купівлю житла

За програмою "єОселя" 4 тис. українських родин отримали іпотечні кредити й мають можливість придбати житло. Загалом вже видано кредитів на 5,8 млрд грн.

"69% кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 13% - педагоги й науковці, 10% - медики. Нагадаю, що представники цих професій можуть взяти кредит за програмою під 3% з жовтня минулого року. А з серпня цього року ми запустили масову іпотеку і кредит можуть отримати всі українці, які не мають свого житла, або потребують покращення житлових умов. Станом на сьогодні 8% від загальної кількості іпотечних кредитів за програмою видано саме під 7%. Загалом вже видано кредитів на 5,8 млрд грн", - повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 157 кредитів на 247 млн грн, серед яких:

* кредити під 3% отримали 83 військовослужбовці та силовики, 17 педагогів, 9 медиків та 1 науковець;

* кредити під 7% отримали 46 українців без власного житла та 1 ветеран.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (118 кредитів) та у забудовника (37). Також двоє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

* Київської області - 44;

* міста Києва - 28;

* Рівненської області - 14;

* Дніпропетровської області - 12;

* Львівської та Одеської областей - по 9.

Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні минулого року. Реалізовують програму Мінекономіки спільно з Мінцифрою та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank та "Укрексімбанк".