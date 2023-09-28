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АНАЛІТИКА

Аграрії цьогоріч отримали понад ₴56 мільярдів кредитів на розвиток

16:36 28.09.2023 |

Фінанси, Новини АПК

Аграрії цьогоріч отримали понад &#8372;56 мільярдів кредитів на розвиток

 

З початку року більш як 11 тисяч українських агропідприємств одержали банківські кредити на розвиток господарств, з них понад 8 тисяч - за програмою доступних кредитів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

"З початку року 11,1 тис. українських агропідприємств одержали 56,2 млрд грн банківських кредитів на розвиток господарств. З них за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 8,6 тис. підприємств профінансовано на 33,3 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії Київської (10,5 млрд грн виділено для 817 підприємств), Вінницької (5,2 млрд грн - для 1 265,), Дніпропетровської (5,2 млрд грн - для 740), Кіровоградської (4,36 млрд грн - для 1 531), та Одеської (3,9 млрд грн - для 996 агрогосподарств) областей.

За державною програмою «Доступні кредити 5-7-9» 8,6 тис. підприємств профінансовано на 33,3 млрд грн. Найбільше отримали підприємства у Кіровоградській (3,8 млрд грн виділено для 1 226 господарств), Вінницькій (3,43 млрд грн - для 983 господарств), Одеській (3,36 млрд грн - для 806) та Київській (3,1 млрд грн - 666 господарств) областях.

Як повідомлялось, в Україні за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" минулого тижня було видано майже 700 пільгових кредитів на загальну суму 3,5 млрд грн, з початку року - на 70 млрд грн.
 

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