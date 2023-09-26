Пільгова іпотека: Обсяг кредитів за програмою «єОселя» зріс до 5 мільярдів

Минулого тижня кредити на придбання житла за програмою «єОселя» отримали 188 українців на загальну суму 282 млн грн. Із початку дії програми вже 3 471 родина взяла пільгові іпотечні кредити на майже 5 млрд грн.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

"Від початку дії програми "єОселя пільгові кредити на придбання житла взяла вже 3471 українська родина на загальну суму майже 5 млрд грн. Більшість із них - понад 70% - це родини військовослужбовців та силовиків, які можуть взяти кредит на пільгових умовах - під 3%. Так само, як і медики, вчителі та науковці. З 1 серпня кредит за програмою можуть узяти всі українці, які не мають свого житла, або потребують покращення житлових умов. Для них ставка кредитування становить 7%. Ми спостерігаємо зростання попиту на ці кредити - вже другий тиждень поспіль 25% виданих кредитів надано під 7%. Всього минулого тижня банки видали українцям іпотечних кредитів на 282 млн грн", - сказала чиновниця.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 188 кредитів, серед яких:

* кредити під 3% отримали 93 військовослужбовці та силовики, 22 педагоги, 22 медики та 3 науковці;

* кредити під 7% отримали 45 українців без власного житла, 3 внутрішньо переміщені особи.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (142 кредити) та у забудовника (46).

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

* Київської області - 54;

* міста Києва - 37;

* Волинської, Одеської областей - по 11;

* Івано-Франківської області - 9.

Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні минулого року. Реалізовують програму Мінекономіки, Мінцифри, "Укрфінжитло" та "Дія". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank та "Укрексімбанк".