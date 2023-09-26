Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пільгова іпотека: Обсяг кредитів за програмою «єОселя» зріс до 5 мільярдів

17:41 26.09.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Минулого тижня кредити на придбання житла за програмою «єОселя» отримали 188 українців на загальну суму 282 млн грн. Із початку дії програми вже 3 471 родина взяла пільгові іпотечні кредити на майже 5 млрд грн.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

"Від початку дії програми "єОселя пільгові кредити на придбання житла взяла вже 3471 українська родина на загальну суму майже 5 млрд грн. Більшість із них - понад 70% - це родини військовослужбовців та силовиків, які можуть взяти кредит на пільгових умовах - під 3%. Так само, як і медики, вчителі та науковці. З 1 серпня кредит за програмою можуть узяти всі українці, які не мають свого житла, або потребують покращення житлових умов. Для них ставка кредитування становить 7%. Ми спостерігаємо зростання попиту на ці кредити - вже другий тиждень поспіль 25% виданих кредитів надано під 7%. Всього минулого тижня банки видали українцям іпотечних кредитів на 282 млн грн", - сказала чиновниця.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою "єОселя" 188 кредитів, серед яких:

* кредити під 3% отримали 93 військовослужбовці та силовики, 22 педагоги, 22 медики та 3 науковці;
* кредити під 7% отримали 45 українців без власного житла, 3 внутрішньо переміщені особи.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (142 кредити) та у забудовника (46).

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

* Київської області - 54;
* міста Києва - 37;
* Волинської, Одеської областей - по 11;
* Івано-Франківської області - 9.

Скористатися програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій - учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян - ставка іпотеки становить 7%.

Програма "єОселя" почала свою роботу в жовтні минулого року. Реалізовують програму Мінекономіки, Мінцифри, "Укрфінжитло" та "Дія". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank та "Укрексімбанк".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,7609
  0,1115
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 10:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6381  0,09 0,23 38,3195  0,01 0,02
EUR 40,2843  0,00 0,01 41,1452  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 12:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес