Фінансові новини
- |
- 18.09.23
- |
- 21:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банки видали рекордну кількість іпотечних кредитів з початку року
Українські банки видали у липні 604 іпотечні кредити на загальну суму 878,1 млн грн, це на 14,6% більше за кількістю і на 16,4% - за обсягом, ніж у червні.
Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, яке проводить Національний банк України (НБУ).
"Ключовий драйвер в іпотечному сегменті - пільгове кредитування в межах програми "єОселя", - зауважують в НБУ.
Як і раніше, про видачу нової іпотеки у липні поінформували 5 банків, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами зберіглася на рівні 7,9%, як і в червні.
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у липні видано у Києві та Київській області - 247 договорів на загальну суму 422,8 млн грн (48,1% від загального обсягу), Рівненській (46 договорів на 60 млн грн), Львівській (32 на 52,1 млн грн) та Вінницькій (31 на 46 млн грн) областях.
Під час опитування в серпні 2023 року відповіді надали 26 банків із часткою 95% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.
Як повідомлялося, за даними НБУ, українські банки видали у червні 527 іпотечних кредитів на загальну суму 754,1 млн грн, що біль ніж вдвічі більше ніж у травні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін звільнив шістьох заступників міністра оборони
|Україна проти Росії в суді ООН: унікальний процес
|Друге цивільне судно увійшло в український порт за тимчасовим коридором
|Макропрогноз під держбюджет-2023 передбачає продовження масштабної війни до II пол.-2024
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Банки видали рекордну кількість іпотечних кредитів з початку року
|Обсяг продажу депосертифікатів після зниження облікової ставки впав до мінімуму майже за рік
|Долар перейшов до зростання в парах з євро і фунтом, залишається в мінусі з єною
|Банки видали за час воєнного стану пільгових кредитів на 145 мільярдів
|Україна розпочне продаж військових облігацій за кордоном, – WSJ
|ФГВФО вперше виставив на аукціон галузевий пул прав вимоги за кредитами
Бізнес
|У Сенаті США відбулося перше засідання на тему регулювання ШІ
|ЄП затвердив закон щодо забезпечення на 2050 рік 70% екологічно чистого авіапалива
|Найбільше IPO року: виробника чипів оцінили у $55 млрд
|Маск передав контроль над частиною Starlink американським військовим - WP
|Мін'юст США подав до суду на Ілона Маска: у чому звинувачують бізнесмена
|Ілон Маск пояснив зрив операції ЗСУ в Криму санкціями США
|BMW презентував концепт Vision Neue Klasse