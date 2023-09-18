Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки видали рекордну кількість іпотечних кредитів з початку року

19:35 18.09.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Українські банки видали у липні 604 іпотечні кредити на загальну суму 878,1 млн грн, це на 14,6% більше за кількістю і на 16,4% - за обсягом, ніж у червні.

Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, яке проводить Національний банк України (НБУ).

"Ключовий драйвер в іпотечному сегменті - пільгове кредитування в межах програми "єОселя", - зауважують в НБУ.

Як і раніше, про видачу нової іпотеки у липні поінформували 5 банків, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами зберіглася на рівні 7,9%, як і в червні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у липні видано у Києві та Київській області - 247 договорів на загальну суму 422,8 млн грн (48,1% від загального обсягу), Рівненській (46 договорів на 60 млн грн), Львівській (32 на 52,1 млн грн) та Вінницькій (31 на 46 млн грн) областях.

Під час опитування в серпні 2023 року відповіді надали 26 банків із часткою 95% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

Як повідомлялося, за даними НБУ, українські банки видали у червні 527 іпотечних кредитів на загальну суму 754,1 млн грн, що біль ніж вдвічі більше ніж у травні.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9931
  0,0329
 0,08

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6198  0,06 0,16 38,3764  0,05 0,13
EUR 40,3714  0,09 0,21 41,3239  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на 15.09.23, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес