Банки видали рекордну кількість іпотечних кредитів з початку року

Українські банки видали у липні 604 іпотечні кредити на загальну суму 878,1 млн грн, це на 14,6% більше за кількістю і на 16,4% - за обсягом, ніж у червні.

Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, яке проводить Національний банк України (НБУ).

"Ключовий драйвер в іпотечному сегменті - пільгове кредитування в межах програми "єОселя", - зауважують в НБУ.

Як і раніше, про видачу нової іпотеки у липні поінформували 5 банків, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами зберіглася на рівні 7,9%, як і в червні.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у липні видано у Києві та Київській області - 247 договорів на загальну суму 422,8 млн грн (48,1% від загального обсягу), Рівненській (46 договорів на 60 млн грн), Львівській (32 на 52,1 млн грн) та Вінницькій (31 на 46 млн грн) областях.

Під час опитування в серпні 2023 року відповіді надали 26 банків із часткою 95% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

Як повідомлялося, за даними НБУ, українські банки видали у червні 527 іпотечних кредитів на загальну суму 754,1 млн грн, що біль ніж вдвічі більше ніж у травні.