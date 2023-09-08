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JPMorgan Chase планує запуск депозитного токена у США
11:44 08.09.2023 |
Інвестиційний банк JPMorgan Chase планує запуск депозитного токена в США, повідомляє Bloomberg. Компанія вже підготувала необхідну інфраструктуру й очікує рішення регулятора.
Джерело видання заявило, що банк може випустити токен менш ніж за рік після його схвалення владою. Передбачається, що цей клас активів дасть змогу спростити та здешевити транскордонні перекази.
Депозитні токени - це цифровий запис, який являє собою вимогу щодо депозиту до комерційного фінансового контрагента, підкреслили в Bloomberg.
Зазначимо, раніше JPMorgan Chase вже брав участь у підготовці такого проєкту. У березні 2023 року про плани запуску депозитного токена повідомили у Швейцарській асоціації банкірів. І банк був залучений до розробки його інфраструктури.
На той момент депозитний токен позиціонувався як більш регульована і прозора форма стейблкоїна. У JPMorgan Chase його і зовсім назвали «грошовим еквівалентом блокчейну».
«Депозитні токени несуть значні переваги. Але ми також розуміємо, що будь-який новий фінансовий продукт приверне увагу ругуляторів перед тим, як потрапить на ринок. Якщо проєкт отримає схвалення, наша інфраструктура дасть змогу відносно швидко вивести його в публічний доступ», - підкреслив представник контрагента.
Джерело: incrypted.com
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