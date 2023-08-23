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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
За програмою єОселя видали 2555 іпотечних кредитів, майже сто – минулого тижня
З жовтня 2022 року, відколи запустили державну програму єОселя, пільгові іпотечні кредити отримали 2555 українців. Майже сто із них кредити на придбання житла отримали минулого тижня. Про це повідомило Міністерство економіки.
Минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 92 кредити на 139,3 млн грн. Серед них:
→ кредити під 3% отримали 70 військовослужбовців та силовиків, дев'ять педагогів, шість медиків та чотири науковці;
→ кредити під 7% отримали троє українців без власного житла.
Найчастіше кредити брали на купівлю житла на вторинному ринку (64 кредити) та у забудовника (26). Двоє українців взяли кредити на купівлю квартир, що будуються.
Найбільше іпотечних кредитів минулого тижня взяли мешканці:
→ Київської області - 31;
→ Києва - 20;
→ Вінницької області - 7;
→ Чернігівської області - 6;
→ Хмельницької та Львівської областей - по 5.
Станом на 22 серпня у трьох областях: Закарпатській, Миколаївській і Чернівецькій, - працює програма компенсації кредитів єОселя, повідомило Укрфінжитло.
У кожній області програма має свої особливості:
→ Закарпатська ОВА компенсує відсоткову ставку військовим ЗСУ, які служать за контрактом;
→ Миколаївська ОВА частково відшкодовує виплати за іпотекою військовим ЗСУ, які перебували в полоні;
→ Чернівецька ОВА компенсує частину відсоткової ставки за іпотечними кредитами військовим, силовикам, ветеранам війни, ВПО тощо.
Крім того, Кропивницька міська рада компенсує відсоткову ставку за іпотечним кредитом тим жителям міста, які взяли житло під 3%.
єОселя - державна програма іпотечного кредитування житла, яка запрацювала у жовтні 2022 року. Взяти у ній участь могли лише кадрові військові, силовики, медики, вчителі та науковці. З 1 серпня уряд розширив програму - скористатися нею зможуть ще кілька категорій українців.
Банками-партнерами єОселі є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank та Укрексімбанк.
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