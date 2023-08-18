Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки видали рекордну кількість іпотечних кредитів з початку року

16:29 18.08.2023 |

Фінанси

 

Українські банки видали у червні 527 іпотечних кредитів на загальну суму 754,1 млн грн, що біль ніж вдвічі більше ніж у травні.

Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, яке проводить Національний банк України (НБУ).

"Результати... свідчать про зростання обсягу та кількості іпотечних кредитів порівняно з травнем більш ніж удвічі передусім завдяки активізації пільгового кредитування в межах програми "єОселя", - зазначається у повідомленні.

Про видачу нової іпотеки в червні поінформували п'ять банків, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у червні знизилась до 7,9% (у травні - 8,1%).

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у червні видано в місті Києві та Київський області - 223 договори на загальну суму 377,9 млн грн (50,1% від загального обсягу), Львівській (25 договорів на 41,8 млн грн), Рівненській (30 на 41,6 млн грн) та Вінницькій (26 на 37,5 млн грн) областях.

Під час опитування в липні 2023 року відповіді надали 26 банків, частка яких у загальному валовому іпотечному портфелі на кінець 2021 року становила 94,9%.

Як повідомлялося, у травні українські банки видали 232 іпотечні кредити на загальну суму 322,5 млн грн, що у шість разів більше за кількістю та за обсягами, ніж у квітні (41 іпотечний кредит на загальну суму 50,1 млн грн).

У березні банки видали лише 36 іпотечних кредитів на загальну суму 38,8 млн грн. У лютому 2023 року банки видали 126 іпотечних кредитів на загальну суму 169,8 млн грн. У січні банки видали 357 іпотечних кредитів на загальну суму 449,5 млн грн.

Очікується, що у 2023 році близько 10 тис. українських родин зможуть придбати власне житло за цією програмою.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на неділя
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8415
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 12:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3019  0,04 0,11 38,1144  0,15 0,40
EUR 40,8019  0,15 0,37 41,7581  0,13 0,31

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес