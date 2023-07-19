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АНАЛІТИКА

Банки збільшили видачу іпотечних кредитів ушестеро завдяки програмі єОселя

18:28 19.07.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Українські банки видали у травні іпотечні кредити на загальну суму 322,5 млн грн, що ушестеро більше за кількістю та за обсягами, ніж у квітні. Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, яке проводить Національний банк України.

У НБУ пов'язують збільшення іпотечного кредитування з відновленням роботи програми єОселя.

Про те, що видають нову іпотеку, у травні поінформували чотири банки, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості. Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила у травні 8,05% (у квітні - 14,6%).

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у травні видано у Києві та Київській області - 103 договори на загальну суму 164,4 млн грн (51% від загального обсягу).

Під час опитування у червні 2023 року відповіді надали 26 банків з часткою 94,9% від валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

Розширення програми єОселя

З 1 серпня уряд розширює програму, тож скористатися нею зможуть ще кілька категорій українців.

Відтепер кредит на житло зможуть брати:

- ветерани війни та члени їх сімей;

- учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім'ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім'ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України;

- інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості, або у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для сім'ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 квадратний метр - на кожного наступного члена сім'ї, за винятком житла на тимчасово окупованих територіях.

Програму єОселя було запущено минулого року для військовослужбовців, правоохоронців, вчителів, медиків та вчених. Для них діяла ставка за іпотечним кредитом 3%.

За словами прем'єра, держава вже профінансувала пільгову іпотеку за програмою на 1,2 млрд грн.

Уряд ще під час запуску єОселі планував розширити програму для широкої категорії українців у 2023 році. Нинішнього року держава розраховувала видати 12 000-15 000 пільгових іпотечних кредитів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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