Верховна Рада підтримала законопроєкт про спрощення управління багатоквартирними будинками

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №7029, що спрощує управління багатоквартирними будинками в частині використання електронних інструментів та електронного цифрового підпису.

За відповідний законопроєкт проголосували 245 народних депутатів на пленарному засіданні в п'ятницю, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Ухвалення законопроєкту дасть змогу прискорити процедуру скликання зборів співвласників багатоквартирних будинків та ухвалення важливих рішень, що стосуються, зокрема, відбудови, повідомила голова партії "Слуга народу", народний депутат Олена Шуляк.

Раніше, у січні 2023 року, парламент ухвалив законопроєкт №7029 у першому читанні. Серед нововведень, передбачених документом, з'явилися можливості направлення електронних повідомлень про проведення зборів за згодою співвласників, проведення зборів повністю або частково в режимі відеоконференції, онлайн-голосування за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Крім того, знижується поріг голосів для ухвалення рішень щодо управління будинком, за винятком питань від'єднання від мереж централізованого надання послуг.