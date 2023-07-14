Ставки за гривневими депозитами фізосіб у травні зросли на 0,1 п.п. - НБУ

Середня ставка нових оформлених у червні гривневих депозитів для домашніх господарств у червні сповільнила зростання і піднялася лише на 0,1 відсоткового пункта (п.п.) - до 12,0% річних після збільшення в травні одразу на 0,6 п.п.

Як повідомляється на сайті Національного банку України (НБУ), ставка за валютними депозитами також додала 0,1 п.п., як і в два попередні місяці, і досягла 1,0%.

Ставка за гривневими кредитами домашнім господарствам у червні, згідно з даними НБУ, навпаки, знову скоротилася - на 0,9 п.п., до 35,1% річних, тоді як за валютними зросла з 4,9% до 7,8% річних.

Щодо корпоративного сектору, то ставка за новими гривневими депозитами, що збільшилася в травні на 0,3 п.п., у червні додала ще 0,5 п.п. - до 14,1%, тоді як за валютними збільшилася залишилася на рівні 0,7%.

Середня ставка виданих у червні гривневих кредитів корпоративному сектору знизилася на 0,6 п.п. - до 19,8%, тоді як валютних - з 6,7% до 6,1% річних.

Що стосується обсягу депозитів, то розрив між вкладами юросіб і фізосіб продовжує збільшуватися: у червні юрособи наростили їх на 2,9%, або на 31,5 млрд грн - до 1 трлн 100,9 млрд грн, тоді як фізособи - на 2,6%, або на 24 млрд грн, до 963,8 млрд грн.

Зокрема гривневі депозити юросіб збільшилися за минулий місяць на 21,5 млрд грн - до 741,4 млрд грн, тоді як валютні - на 10,0 млрд грн, до 359,5 млрд грн.

У фізосіб депозити в гривні в травні зросли на 27,2 млрд грн - до 634,7 млрд грн, тоді як у валюті скоротилися на 3,2 млрд грн - до 329,1 млрд грн.

Водночас скорочення кредитного портфеля сповільнилося в червні майже до нуля і становило лише 0,4 млрд грн - до 955,4 млрд грн. Уперше з травня минулого року було зафіксовано зростання гривневих кредитів корпоративному сектору - на 2,1 млрд грн, до 495,5 млрд грн.

В інших сегментах кредитний портфель у червні скоротився. Зокрема, валютні кредити юрособам впали на 1,6 млрд грн - до 231,2 млрд грн, гривневі споживчі - на 0,4 млрд грн, до 195,2 млрд грн, валютні споживчі - на 0,1 млрд грн, до 12,6 млрд грн.

Як повідомлялося, щоб ще сильніше підштовхнути банки до більшого залучення строкових депозитів, НБУ з 11 січня тричі підвищував нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами на вимогу) в гривні та в інвалюті, а з 11 травня підвищив їх за депозитами на строк до трьох місяців.

Крім того, з кінця квітня він знизив ставки за депозитними сертифікатами "овернайт" до 20%, запровадивши тримісячні депозитні сертифікати під 25%, однак прив'язавши обсяги вкладення в них до депозитів на строк від трьох місяців.

Водночас за підсумками травня інфляція в Україні знизилася до 15,3%, а за підсумками червня - до 12,8%.