«єОселя»: Житло придбали лише 4% учасників програми

Лише 4% громадян, які взяли участь у державній програмі "єОселя", наразі отримали житло у кредит.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що найбільшу кількість кредитів було видано у червні цього року - 493 кредити на суму 722 млн грн. Це майже третина від загальної кількості виданих іпотек. Середня сума кредиту становить 1,37 млн грн.

Загалом, із жовтня 2022-го по червень 2023 року включно за програмою "єОселя" було видано 1666 пільгових іпотек на загальну суму 2,28 млрд грн.

За час існування програми 43 939 громадян подали 139 846 заявок. Така кількість заявок пов'язана з тим, що одна людина може водночас подаватись у різні банки.

Станом на кінець червня банки схвалили більш ніж третину від усіх подань - 47 578. Пік виданих кредитів припадає на червень - тоді було видано 30% від загальної кількості кредитів на суму 722 млн грн.

Зазначається, що 605 або 36% виданих пільгових іпотек припадають на військовослужбовців, 582 або 35% - на поліцейських. Далі йдуть медичні працівники - на них припадає 10% від загальної кількості пільгових кредитів.

За географічною ознакою 38% від кількості кредитів видано у Київській області та у Києві: 409 (24%) та 233 (14%) відповідно, а також у Волинській області - 119 кредитів або 7%.

Є навіть бажаючі придбати житло у Криму - 10 заявок, але наразі по ним не видано жодного кредиту.

Переважно, українці користуються програмою для придбання вторинного житла - 1127 або 68% від загальної кількості виданих кредитів. Майже третина - 32% або 536 кредитів - видано на придбання житла на первинному ринку. Найменше викупають права на ще не побудоване майно - наразі видано лише 3 кредити на придбання у забудовника.

Кредити за програмою єОселя видають 5 банків: "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Приватбанк", "Скай" та "Глобус".

Як повідомлялося, 4 липня Кабмін дозволив подавати заявки на отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя" всім українцям, які не мають власного житла.