Банкіри очікують збереження Нацбанком облікової ставки 25%, але пом'якшення монетарних інструментів

Національний банк України (НБУ) знову збереже облікову ставку на рівні 25%, але пом'якшить монетарні інструменти на засіданні 15 червня, прогнозують опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри.

"Травневе засідання монетарного комітету продемонструвало невеликі зрушення серед його членів щодо необхідності пом'якшення монетарної політики. Але при цьому тільки двоє з 11 членів висловилися за зниження облікової ставки до 24% уже у квітні. Думаю, з огляду на значне скорочення темпів інфляції у квітні-травні прихильників зниження ставки цього разу побільшає. Проте НБУ не наважиться цього разу на зміну ставки й залишить її на поточному рівні", - зазначив голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

За його словами, для цього є об'єктивні та суб'єктивні причини. Зокрема, незважаючи на те що Нацбанк неодноразово наголошував на необхідності зв'язування вільної ліквідності на строкових депозитах та ухвалив багато рішень, щоб стимулювати зростання частки строкових вкладів у депозитних портфелях банків, за підсумками квітня 66% вкладів населення були коштами на вимогу, що надто багато, щоб говорити про успішне виконання поставленого завдання.

"З точки зору послідовності ухвалення зміна ставки зараз не є найкращим рішенням. Водночас цього разу в мене набагато менше впевненості в тому, що ставка залишиться незмінною. Усе-таки різке уповільнення інфляції та необхідність пожвавлення економіки дають підстави говорити, що зменшення ставки вже назріло. Тому, на мій погляд, цього разу монетарному комітету буде набагато складніше ухвалювати рішення", - додав банкір.

Аналітик стратегічного розвитку банку "Південний" Костянтин Хведчук також очікує збереження облікової ставки незмінною.

"З одного боку, швидке уповільнення інфляції дає підстави для зниження ставок НБУ. З іншого боку, НБУ має намір почати пом'якшення обмежень на валютному ринку. Перші кроки безпечніше робити в умовах високих ставок і привабливої гривні. Тому зниження облікової ставки більш імовірне в липні або вересні", - зазначив експерт.

Водночас він допускає коригування дизайну монетарної політики в частині умов купівлі банками 3-місячних депозитних сертифікатів.

"Діючий дизайн ефективно стимулює банки залучати строкові депозити фізосіб, підвищуючи ставки за ними. Ліміти на купівлю строкових депсертифікатів швидко зростають. Щоб продовжити дію цих стимулів, НБУ може вирішити знизити коефіцієнти, що застосовуються при розрахунку лімітів", - пояснив Хведчук.

Його думку поділяє головний менеджер із макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій, який вважає, що НБУ навряд чи знизить облікову ставку на наступному засіданні 15 червня, зберігши її на рівні 25%.

Таку думку він пояснив тим, що хоча поточна динаміка ІСЦ залишається дещо кращою за очікування (і, що важливіше, за прогноз НБУ), наявні проінфляційні ризики залишаються високими, наприклад, нещодавнє рішення уряду про підвищення тарифів на електроенергію призведе до того, що місячна інфляція в червні буде помітно вищою за середньострокову траєкторію.

Крім того, руйнування Каховської греблі країною-агресором може негативно вплинути на пропозицію сільськогосподарської продукції та загальний рівень витрат, прогнозує банкір.

Водночас дані щодо динаміки реального ВВП у першому кварталі (-10,5%) "знову приємний сюрприз принесли", оскільки вкотре виявилися кращими за оцінку НБУ (-13,5%).

"Попередні рішення НБУ про початок продажу тримісячних депсертифікатів і зниження ставки за депсертифікатами овернайт на 3 п.п. - до 20% (з 7 квітня) вже можна розглядати як опосередковане пом'якшення монетарних умов. Справді, середньозважена ставка за цими інструментами зараз коливається на рівні 21,5% замість 23%, як це було до 7 квітня. Утім, ми бачимо зростання ймовірності впровадження (або розширення) деяких нетрадиційних заходів з боку НБУ", - зазначив Колодій.

Зокрема, він очікує, що НБУ може ухвалити рішення про додаткове зниження ставок за депозитними сертифікатами овернайт або розширення простору для купівлі бенчмарк-ОВДП.

"З одного боку, подібні рішення раніше були визнані ефективними і НБУ, і Міністерством фінансів. Але з іншого боку, потенціал попередніх рішень майже повністю вичерпано. З огляду на вищезазначене вважаємо, що НБУ може розпочати фазу зниження облікової ставки вже досить скоро, ймовірно, у третьому кварталі", - підсумував Колодій.

Голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий також зазначає, що зниження облікової ставки поки що не справить необхідного стимулювального ефекту на економіку.

"Зниження ключової ставки може мати стимулювальний ефект для економіки через збільшення кредитування, але це працює за умови, що кредити мають суттєвий попит із боку бізнесу та населення. Але сьогодні, в умовах великого ступеня невизначеності, майже всі бізнесінвестиційні проєкти зупинено, і значного попиту на кредити немає, або він практично повністю задовольняється через програму "5-7-9". Ми бачимо це за своїми клієнтами", - пояснив експерт.

Водночас Мудрий очікує, що з урахуванням зниження інфляції майже з 27% до 15,3% за підсумками травня і зростання рівня міжнародних резервів НБУ до $37,3 млрд, рівень інших інструментів монетарної політики має бути переглянутий.

Зі свого боку начальник аналітичного відділу Сенс Банку Олексій Блінов очікує зниження облікової ставки на найближчому засіданні.

"З огляду на закріплення дезінфляційної тенденції та перспективу стабілізації динаміки Індексу споживчих цін у коридорі 14-15% ми вважаємо за доцільне перейти до стадії зниження облікової ставки в червні. На нашу думку, першим обережним кроком у цьому напрямі могло б стати зниження розміру облікової ставки до 23% річних із перспективою подальшого зниження до 20% річних упродовж другого півріччя 2023 року", - зазначив він.

Водночас Блінов наголосив, що традиційні підходи до ухвалення монетарних рішень дещо ускладнені нещодавніми рішеннями про зміну операційного дизайну монетарної політики й ініціативами забезпечити зростання ставок за депозитами в банківській системі, тож не виключено, що регулятор може цього разу відкласти зниження облікової ставки, хоч би яким очевидним воно здавалося.

