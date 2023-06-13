У квітні банки видали іпотечних кредитів на понад ₴50 мільйонів

Банки у квітні 2023 року видали 41 іпотечний кредит на загальну суму 50,1 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, повідомляє пресслужба НБУ у Телеграмі.

"Банки України у квітні 2023 року видали 41 іпотечний кредит на загальну суму 50,1 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про видачу нової іпотеки у квітні поінформували 4 банки, які кредитували придбання житла переважно на вторинному ринку нерухомості.

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила у квітні 14,6% (у березні - 14%).

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у квітні видано в м. Києві та Київський області - 16 договорів на загальну суму 23,1 млн грн (46% від загального обсягу).

Як повідомлялось, банки у березні 2023 року видали 36 іпотечних кредитів на загальну суму 38,8 млн грн.