Держмолодьжитло з початку року видало 189 іпотечних кредитів

За період із 1 січня до 1 червня 2023 року в межах реалізації житлових програм, які адмініструє Держмолодьжитло, укладено 189 іпотечних договорів на загальну суму 282,7 млн грн.

Як ідеться в повідомленні Держмолодьжитла, із них 33 договори на суму 41,6 млн грн укладено у травні 2023 року.

Держмолодьжитло здійснювало кредитування у січні-травні 2023 року за такими програмами:

* пільгове іпотечне кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів ґранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW): укладено 75 договорів на суму 131,5 млн грн. Із них 4 договори на суму 6,6 млн грн укладено у травні 2023 року;

* пільгове молодіжне кредитування за рахунок коштів статутного капіталу Держмолодьжитла: укладено 104 договори на суму 138,2 млн грн. Із них 23 договори на суму 27,1 млн грн - у травні 2023 року;

* місцеві житлові програми: укладено 10 договорів на суму 13 млн грн. Із них 6 договорів на суму 7,9 млн грн - у травні 2023 року.

Водночас Держмолодьжитло вживає заходів для підтримки позичальників, чиє майно знищене чи зазнало пошкоджень внаслідок збройної агресії РФ проти України або опинилося на тимчасово окупованих територіях чи в зоні бойових дій. Поза увагою Фонду не залишилися також сім'ї, які втратили доходи через війну.

Держмолодьжитло розробило внутрішні нормативні акти, відповідно до яких досьогодні врегульовані договірні відносини з 296 позичальниками, які через пов'язані зі збройною агресією РФ обставини заборгували 36,3 тис. грн за виданими у межах програм Держмолодьжитла кредитами.

Із цього числа 9 позичальників отримали відстрочку/призупинення сплати платежів за кредитом через пошкодження або повне знищення їхнього житла окупантами.

266 позичальникам призупинили нарахування платежів через перебування їхнього майна, придбаного за рахунок іпотечного кредиту, на територіях, тимчасово окупованих РФ або на яких ведуться бойові дії.

Збройна агресія РФ завдала удару по фінансовій стійкості українців. Багато громадян евакуювалися, втратили роботу або їхній дохід суттєво скоротився. Відтак частина позичальників втратила можливість виконувати свої зобов'язання за житловими кредитами. Для такої категорії сімей Держмолодьжитло розробило механізм реструктуризації кредиту.

На цей час такою пропозицією уже скористалися позичальники за 21 кредитом. Від початку війни РФ вони накопичили понад 2 млн грн прострочених боргів. Виходячи з фінансових можливостей і обраних параметрів реструктуризації, ці громадяни поновили погашення кредиту за новими графіками платежів.