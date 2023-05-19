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Банки піднімають ставки за депозитами
12:37 19.05.2023 |
Облікова ставка НБУ залишалася на рівні 25% річних. Однак зміни вимог до обов'язкових резервів стимулювали банки подовжувати строковість клієнтських залучень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (I квартал 2023 року).
"Тож банки надалі конкурували за кошти клієнтів, піднімаючи депозитні ставки як для фізичних осіб, так і бізнесу", - йдеться в огляді.
У середньому вартість 12-місячних депозитів фізичних осіб зросла за квартал на 1,2 в. п. до 13,9% річних, тримісячних - до 12,4% річних. Спред між тримісячними та річними депозитами упродовж кварталу коливався на рівні понад 1,5 в. п. Вартість коштів суб'єктів господарювання збільшилася до 13,2% річних.
За даними НБУ, високі ставки за депозитами бізнесу пропонували державні (крім ПриватБанку) та приватні вітчизняні банки, зокрема державним підприємствам на строк більше одного місяця.
Близько половини нових гривневих строкових вкладів залучається на строк від одного до шести місяців. Водночас пропозиція депозитів до трьох місяців скорочується, ставки за такими вкладами помітно нижчі, ніж за довшими, додали в НБУ.
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