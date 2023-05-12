У квітні 2023 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,3% річних

Це на 0,1 в.п. нижче, ніж місяцем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті зросли з 0,7% до 0,8%.

За квітень ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилися з 13,4% до 13,3% річних, валютними зросли з 0,3% до 0,4% річних.

Депозитний портфель банків за квітень зріс на 2,4% до 2 024 млрд гривень, у т.ч. населення зросло на 0,5% до 943 млрд гривень, підприємств зросло на 4,3% до 1 032 млрд гривень.