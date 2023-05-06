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Банки підвищили ставки за депозитами у гривні, – НБУ
23:43 05.05.2023 |
Середньозважена ставка за строковими депозитами фізичних осіб у березні зросла на 0,6 відсоткового пункта - до 12,9% річних, а за коштами бізнесу - на 1,2 в. п. - до 13,7% річних.
Про це йдеться у оновленому Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ).
"Незважаючи на значні обсяги ліквідності, ставки за гривневими депозитами продовжували зростати у відповідь на тривале утримання облікової ставки на високому рівні, посилення нормативів обов'язкових резервів та анонсоване удосконалення підходів до їх розрахунку", - пояснили у НБУ.
Водночас вищі ставки за депозитами для бізнесу свідчать про потенціал для підвищення ставок за депозитами населення, особливо з урахуванням змін в операційному дизайні монетарної політики, вказує Нацбанк.
При цьому лише 34% гривневих коштів фізосіб у банках знаходяться на строкових депозитах.
"Завдяки впливу заходів НБУ вже в квітні банки активніше почали конкурувати за вкладників, пропонуючи привабливіші ставки, передусім за депозитами понад 3 місяці. Очікується, що це позитивно вплине на поліпшення роботи трансмісійного механізму та буде початком формування стійкого тренду на збільшення частки строкових депозитів", - прогнозує Нацбанк.
Як повідомлялося, середня ставка нових оформлених у січні гривневих депозитів для домашніх господарств становила 10,6% річних. При цьому за 2022 рік ставка за депозитами у національній валюті збільшилася на 3,5 в.п.
У січні голова правління НБУ Андрій Пишний називав підвищення банками ставок за строковими депозитами "принциповою метою". Для цього Нацбанк підвищив нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в іноземній валюті. Водночас НБУ дозволив банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.
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