Банки підвищили ставки за депозитами у гривні, – НБУ

Середньозважена ставка за строковими депозитами фізичних осіб у березні зросла на 0,6 відсоткового пункта - до 12,9% річних, а за коштами бізнесу - на 1,2 в. п. - до 13,7% річних.

Про це йдеться у оновленому Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ).

"Незважаючи на значні обсяги ліквідності, ставки за гривневими депозитами продовжували зростати у відповідь на тривале утримання облікової ставки на високому рівні, посилення нормативів обов'язкових резервів та анонсоване удосконалення підходів до їх розрахунку", - пояснили у НБУ.

Водночас вищі ставки за депозитами для бізнесу свідчать про потенціал для підвищення ставок за депозитами населення, особливо з урахуванням змін в операційному дизайні монетарної політики, вказує Нацбанк.

При цьому лише 34% гривневих коштів фізосіб у банках знаходяться на строкових депозитах.

"Завдяки впливу заходів НБУ вже в квітні банки активніше почали конкурувати за вкладників, пропонуючи привабливіші ставки, передусім за депозитами понад 3 місяці. Очікується, що це позитивно вплине на поліпшення роботи трансмісійного механізму та буде початком формування стійкого тренду на збільшення частки строкових депозитів", - прогнозує Нацбанк.

Як повідомлялося, середня ставка нових оформлених у січні гривневих депозитів для домашніх господарств становила 10,6% річних. При цьому за 2022 рік ставка за депозитами у національній валюті збільшилася на 3,5 в.п.

У січні голова правління НБУ Андрій Пишний називав підвищення банками ставок за строковими депозитами "принциповою метою". Для цього Нацбанк підвищив нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в іноземній валюті. Водночас НБУ дозволив банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.