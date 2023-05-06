Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Банки підвищили ставки за депозитами у гривні, – НБУ

23:43 05.05.2023 |

Фінанси

 

Середньозважена ставка за строковими депозитами фізичних осіб у березні зросла на 0,6 відсоткового пункта - до 12,9% річних, а за коштами бізнесу - на 1,2 в. п. - до 13,7% річних.

Про це йдеться у оновленому Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ).

"Незважаючи на значні обсяги ліквідності, ставки за гривневими депозитами продовжували зростати у відповідь на тривале утримання облікової ставки на високому рівні, посилення нормативів обов'язкових резервів та анонсоване удосконалення підходів до їх розрахунку", - пояснили у НБУ.

Водночас вищі ставки за депозитами для бізнесу свідчать про потенціал для підвищення ставок за депозитами населення, особливо з урахуванням змін в операційному дизайні монетарної політики, вказує Нацбанк.

При цьому лише 34% гривневих коштів фізосіб у банках знаходяться на строкових депозитах.

"Завдяки впливу заходів НБУ вже в квітні банки активніше почали конкурувати за вкладників, пропонуючи привабливіші ставки, передусім за депозитами понад 3 місяці. Очікується, що це позитивно вплине на поліпшення роботи трансмісійного механізму та буде початком формування стійкого тренду на збільшення частки строкових депозитів", - прогнозує Нацбанк.

Як повідомлялося, середня ставка нових оформлених у січні гривневих депозитів для домашніх господарств становила 10,6% річних. При цьому за 2022 рік ставка за депозитами у національній валюті збільшилася на 3,5 в.п.

У січні голова правління НБУ Андрій Пишний називав підвищення банками ставок за строковими депозитами "принциповою метою". Для цього Нацбанк підвищив нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в іноземній валюті. Водночас НБУ дозволив банкам покривати до 50% від загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,2602
  0,2340
 0,58

Курс обміну валют на вчора, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2983  0,04 0,10 37,8786  0,04 0,11
EUR 40,5328  0,37 0,90 41,7790  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9300  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес