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АНАЛІТИКА

Обсяг іпотечного кредитування в Україні в січні-2023 р. знизився на 25% - НБУ

16:44 14.03.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Українські банки у 2022 році видали 357 іпотечних кредитів на суму 449,5 млн грн, що вдвічі менше, ніж у січні 2022 року за кількістю таких кредитів, та на 25% - за обсягом.

Як повідомив Національний банк України (НБУ) у вівторок за підсумками щомісячного опитування баків, видачу іпотеки в січні здійснювали чотири банки, які кредитували в рамках держпрограм "Доступна іпотека" та "єОселя" виключно на вторинному ринку нерухомості.

Зазначається, що середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у січні становила 7,5%, тоді як у грудні 2022 року вона становила 8,3%.

У регіональному розрізі більше іпотечних кредитів у січні видано у Києві та Київській області - 83 договори на загальну суму 114,7 млн грн (26% загального обсягу), Волинській - 42 договори на 50,8 млн грн (11%), Рівненській - 36 договорів на 40,1 млн грн (9%) та Львівській - 28 договорів на 39,9 млн грн (9%).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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