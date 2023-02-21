Мінфін зміг знизити ставки за облігаціями завдяки попиту банків на бенчмарк-ОВДП

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 21 лютого, змогло залучити до держбюджету 9,56 мільярда гривень (в еквіваленті).
Як свідчать дані Мінфіну, від продажу дев'ятимісячних облігацій вдалося залучити 534,84 мільйона гривень під 15% річних, ще 48,88 мільйона гривень надійшло від продажу однорічних ОВДП під 18,5%.
Крім цього Мінфін розмістив дворічні бенчмарк-ОВДП на 7,39 мільярда гривень, хоча попит на придбання цих цінних паперів перевищував 36 млрд грн. Завдяки обмеженій пропозиції ставки за цими облігаціями вдалося знизити до 18,51% річних, порівняно із 19,07% річних минулого тижня.
Мінфін також розмістив номіновані у доларах США шестимісячні валютні ОВДП на $43,37 млн під 4,25% річних.Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
| 34*
| 35
| Код випуску облігацій
| Дорозміщення UA4000226260
| Дорозміщення UA4000224380
| номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.,
| 500 000
|
| Дата розміщення
| 21.02.2023
| 21.02.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 22.02.2023
| 22.02.2023
| Дата сплати відсотків
| 29.03.2023
| 16.08.2023
| Дата сплати відсотків
| 27.09.2023
| 14.02.2024
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| 80.00
| 64.70
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.00
| 12.94
|Термінобігу (днів)
| 217
| 357
| дата погашення
| 27.09.2023
| 14.02.2024
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 641 474 000
| 151 215 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 500 000 000
| 51 215 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 8 322 911 000
| 9 021 661 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 17
| 11
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 17
| 10
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.00
| 25.00
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.00
| #VA1118.508LUE!
| Встановлена дохідність, %
| 15.00
| 18.50
| Середньозважена дохідність, %
| 15.00
| 18.50
|Надходження до бюджету
| 534 835 000.00
| 48 884 717.50
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
| 36
| 37*
| Код випуску облігацій
| Дорозміщення UA4000227094
| Дорозміщення UA 4000227052 (Ном. в ін.вал. EUR )
| номінальна вартість
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт,
| 7 000 000
|
| Дата розміщення
| 21.02.2023
| 21.02.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 22.02.2023
| 22.02.2023
| Дата сплати відсотків
| 07.06.2023
|
| Дата сплати відсотків
| 06.12.2023
|
| Дата сплати відсотків
| 05.06.2024
|
| Дата сплати відсотків
| 04.12.2024
|
| Розмір купонного платежу однією облігацію
| 97.95
| -
| Номінальний рівень дохідності, %
| 19.59
| 4.25
|Термінобігу (днів)
| 651
| 148
| дата погашення
| 04.12.2024
| 20.07.2023
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 36 060 353 000
| 44 109 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 7 000 000 000
| 44 109 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 20 167 405 000
| 314 503 000
| Кількість поданих заявок, шт
| 57
| 10
| Кількість задоволених заявок. шт
| 37
| 10
| Максимальний рівень доходності облігацій, %
| 19.25
| 4.25
| Мінімальний рівень прибутковості облігацій, %
| 18.25
| 4.25
| Встановлена прибутковість, %
| 18.60
| 4.25
| Середньозважена прибутковість, %
| 18.51
| 4.25
|Надходження до бюджету
| 7393386 000.00
| 43 366 645.53
* - військові облігації
Дані: Мінфін України