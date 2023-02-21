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Мінфін зміг знизити ставки за облігаціями завдяки попиту банків на бенчмарк-ОВДП

18:13 21.02.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 21 лютого, змогло залучити до держбюджету 9,56 мільярда гривень (в еквіваленті).

Як свідчать дані Мінфіну, від продажу дев'ятимісячних облігацій вдалося залучити 534,84 мільйона гривень під 15% річних, ще 48,88 мільйона гривень надійшло від продажу однорічних ОВДП під 18,5%.

Крім цього Мінфін розмістив дворічні бенчмарк-ОВДП на 7,39 мільярда гривень, хоча попит на придбання цих цінних паперів перевищував 36 млрд грн. Завдяки обмеженій пропозиції ставки за цими облігаціями вдалося знизити до 18,51% річних, порівняно із 19,07% річних минулого тижня.

Мінфін також розмістив номіновані у доларах США шестимісячні валютні ОВДП на $43,37 млн під 4,25% річних.

Підсумки аукціонів державних облігацій
Номер аукціону 34* 35
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000226260 Дорозміщення UA4000224380
номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт., 500 000 
Дата розміщення 21.02.2023 21.02.2023
Дата оплати за придбані облігації 22.02.2023 22.02.2023
Дата сплати відсотків 29.03.2023 16.08.2023
Дата сплати відсотків 27.09.2023 14.02.2024
Розмір купонного платежу однією облігацію 80.00 64.70
Номінальний рівень дохідності, % 16.00 12.94
Термінобігу (днів) 217 357
дата погашення 27.09.2023 14.02.2024
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 641 474 000 151 215 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 500 000 000 51 215 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 8 322 911 000 9 021 661 000
Кількість поданих заявок, шт. 17 11
Кількість задоволених заявок, шт. 17 10
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.00 25.00
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.00 #VA1118.508LUE!
Встановлена дохідність, % 15.00 18.50
Середньозважена дохідність, % 15.00 18.50
Надходження до бюджету 534 835 000.00 48 884 717.50

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 36 37*
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000227094 Дорозміщення UA 4000227052 (Ном. в ін.вал. EUR )
номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт, 7 000 000 
Дата розміщення 21.02.2023 21.02.2023
Дата оплати за придбані облігації 22.02.2023 22.02.2023
Дата сплати відсотків 07.06.2023 
Дата сплати відсотків 06.12.2023 
Дата сплати відсотків 05.06.2024 
Дата сплати відсотків 04.12.2024 
Розмір купонного платежу однією облігацію 97.95 -
Номінальний рівень дохідності, % 19.59 4.25
Термінобігу (днів) 651 148
дата погашення 04.12.2024 20.07.2023
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 36 060 353 000 44 109 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 7 000 000 000 44 109 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 20 167 405 000 314 503 000
Кількість поданих заявок, шт 57 10
Кількість задоволених заявок. шт 37 10
Максимальний рівень доходності облігацій, % 19.25 4.25
Мінімальний рівень прибутковості облігацій, % 18.25 4.25
Встановлена прибутковість, % 18.60 4.25
Середньозважена прибутковість, % 18.51 4.25
Надходження до бюджету 7393386 000.00 43 366 645.53

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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