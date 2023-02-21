Банки піднімають ставки для гривнєвих депозитів. Але українці віддають перевагу валютним вкладам

Доходність банківських депозитів останні місяці зростала для гривні. І в січні, за даними НБУ, гривнєві депозити подорожчали, на 0,1 в.п. до 12,2% річних. Валютні вклади не змінилися і пропонують 0,6% річних.

Попри ріст прибутковості гривнєвих депозитів, українці віддають перевагу валютним заощадженням. Загалом у банківській системі валютний депозитний портфель зріс на (2,6%) і складає $9,4 млрд (342,5 млрд грн). Тобто українці поклали на депозити минулого місяця $240 млн.

Гривнєвий портфель депозитів зменшився на 2% і склав 581 млрд грн. Тобто з банків забрали депозитів у гривні на 11,7 млрд грн.