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Обсяг іпотечного кредитування в Україні знизився у понад 4 рази, – Нацбанк

11:46 16.02.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Упродовж 2022 року українські банки видали 2009 іпотечних кредитів на 1,96 млрд грн. Порівняно з 2021 роком нове іпотечне кредитування скоротилося в 5,3 раза за кількістю договорів та в 4,3 раза в грошовому вимірі.

Про це свідчать результати щомісячного опитування банків про обсяги наданих населенню іпотечних кредитів, передає пресслужба Національного банку.

Зазначається, що переважна частина іпотечних кредитів у 2022 році - дві третини за кількістю договорів - були надані в січні-лютому ще до початку повномасштабної агресії РФ.

Водночас у березні-травні іпотечні кредити не надавалися взагалі, влітку видачі були поодинокими. Натомість з вересня іпотека розпочала поступово відновлюватися, передусім завдяки державним програмам підтримки кредитування "Доступна іпотека" та "єОселя".

Обсяг іпотечного кредитування в Україні знизився у понад 4 рази, – Нацбанк

 

Восени банки видали 252 іпотечні кредити на загальну суму в майже 280 млн грн, а у грудні - 405 кредитів на 500 млн грн. Це найвищий місячний показник від початку повномасштабної війни.

Як уточнили в НБУ, про видачу нової іпотеки у грудні поінформували 4 банки.

Банки під час війни кредитують купівлю житла майже виключно на вторинному ринку нерухомості: частка укладених іпотечних договорів у цьому сегменті становила 99% від усіх нових іпотечних кредитів у червні-грудні 2022 року.

Найбільше іпотечних кредитів за цей період видано в Києві та Київський області - 241 договір на майже 345 млн грн (43% від загального обсягу), у Волинській області - 48 договорів на 60 млн грн (8%), Вінницькій області - 37 договорів на 50 млн грн (6%) та Чернігівській області - 54 договори на 47 млн грн (6%).
За матеріалами: Економічна правда
 

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