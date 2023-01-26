Голова Нацбанку назвав зростання депозитних ставок принциповою метою

Національний банк України (НБУ) і надалі націлений на підвищення банками ставок за терміновими депозитами, вважаючи їхній рівень недостатнім, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний.

"... за досить високого рівня інфляції українські громадяни та підприємці не отримують адекватної для збереження платоспроможності своїх заощаджень депозитної пропозиції від банків. У цьому плані зростання депозитних ставок у банків для нас є принциповою метою", - сказав він на пресбрифінгу в четвер.

Голова Нацбанку додав, що, як і раніше, спостерігається зростання вкладів до запитання і зростання залишків на поточних рахунках.

За його словами, дії НБУ, зокрема значне підвищення резервних вимог щодо вкладів до запитання та поточних вкладів, має простимулювати зростання вартості гривневих активів та зміну відповідної структури цього профіциту.

"Ми зацікавлені і максимально ретельно працюватимемо в напрямах зростання кількості термінового ресурсу банківської системи, зв'язування цієї ліквідності", - зазначив Пишний.

Відповідаючи на запитання щодо наявності адекватних пропозицій держбанків військовослужбовцям, які під час війни формують значну частину їхньої ресурсної бази, він зазначив, що Нацбанк хоче досягти у взаємодії з урядом соціально відповідального банкінгу за допомогою інструментів корпоративного управління.

"Ми розуміємо, що курсова стабільність також багато в чому залежить від того, наскільки ефективною буде діяльність щодо формування цільової структури цієї ресурсної бази", - додав голова НБУ.

Як повідомлялося, НБУ з 3 червня 2022 року підняв облікову ставку з 10% до 25%, щоб підвищити привабливість гривні, знизити тиск на міжнародні резерви країни та боротися з інфляцією, яка за підсумками року становила 26,6%.

Нацбанк розраховував, що банки також збільшать ставки за депозитами, а Мінфін - за ОВДП, тоді як зростання ставок за кредитами не буде таким суттєвим. Мінфін з жовтня підвищив ставки облігацій строком від п'яти до 28 місяців до 14-19,75% річних, тоді як на вторинному ринку вони сягають 20% річних і вище.

Середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств за підсумками грудня становила 10,6% річних, що на 4,9 процентного пункту (п.п.) вище за рівень травня, коли було досягнуто їхнього історичного мінімуму.

Гривневі кредити домашнім господарствам за рік подорожчали лише на 1,4 п.п. - до 35,1% річних, тоді як корпоративному сектору - на 11 п.п., до 20,1% річних.