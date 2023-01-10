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У рамках державної програми іпотечного кредитування «єОселя» видано вже 507 пільгових кредитів

11:59 10.01.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки, не уточнюючи загальну суму виданих позик.

Водночас у повідомленні зазначається, що більшість придбаної нерухомості - це квартири на вторинному ринку (71%).

Із загальної кількості виданих позик військовослужбовці та силовики отримали 441 пільговий іпотечний кредит, медики - 41, вчителі - 20, науковці - 5.

Наразі учасниками програми можуть стати військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики/правоохоронці та члени їхніх сімей, а також такі категорії, що працюють у державному та комунальному секторах: медики, педагоги та науковці.

Для них передбачені максимально пільгові умови позики - кредит під 3% до 20 років з початковим внеском від 20%.

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року Кабінет міністрів докапіталізував "Українську фінансову житлову компанію" ("Укрфінжитло") на 30 мільярдів гривень шляхом випуску облігацій державної позики.

"Укрфінжитло" є координатором держпрограми доступного іпотечного кредитування для громадян "єОселя". 100% акцій компанії належить державі.

З 11 листопада головою правління ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") призначено Євгена Мецгера, який зі скандалом звільнився минулого року з посади голови державного "Укрексімбанку" після нападу на журналістів. Однак у підсумку суд лише оштрафував Мецгера на 3400 гривень, відмовившись обмежити можливість його призначання на нові керівні посади.

Зазначимо, що наприкінці минулого року Кабінет міністрів вже влив у капітал ПрАТ "Укрфінжитло" облігації внутрішньої держпозики на 20 млрд грн.

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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