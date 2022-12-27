Фінансові новини
- |
- 27.12.22
- |
- 17:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ринок іпотечного кредитування майже зупинився - НБУ
Із березня до вересня 2022 року нове іпотечне кредитування майже не здійснювалося, у вересні - жовтні було видано трохи більш як сто іпотечних кредитів із середнім обсягом близько 1 млн гривень. Створення нової пропозиції житла сповільнилося.
Про це повідомляє Національний банк у "Звіті про фінансову стабільність, грудень 2022 року", передає Укрінформ.
"З березня до вересня нове іпотечне кредитування майже не здійснювалося, позики були поодинокими. У вересні - жовтні було видано трохи більш як сто іпотечних кредитів із середнім обсягом близько мільйона гривень, майже всі - на вторинному ринку", - йдеться у звіті.
У НБУ зауважують, що попит на житло залишається слабким та нестійким: інтерес нечисленних покупців залежить від інтенсивності обстрілів населених пунктів. Створення нової пропозиції житла сповільнилось. Разом із руйнуванням житлового фонду через обстріли це призведе до скорочення пропозиції житла найближчим часом, а в перспективі - до його можливого дефіциту.
Заявлені ціни купівлі переважно зростають, тоді як орендні ціни залишаються майже вдвічі нижчими за довоєнний рівень.
Зазначається, що іпотечний ринок до завершення війни залишатиметься малоактивним через високі ризики. Дещо підвищити попит на іпотеку можуть державні програми підтримки кредитування "Доступна іпотека" та "єОселя".
Як повідомлялося, із жовтня на порталі "Дія" у тестовому режимі запрацювала програма доступного кредитування для українців "єОселя". Це програма кредитування на житло з пільговими ставками 3% для чотирьох категорій або 7% - для всіх інших категорій. Умови кредитування за програмою: пільгова відсоткова ставка; максимальний термін кредитування - до 20 років; мінімальний перший платіж - не менше 20% від суми.
Пільгові кредити під 3% на житло можуть отримати військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та їхні родини, а також медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Різні ліги. Хто буде суперником Олесі Ілащук на дипломатичній дуелі в Болгарії
ТОП-НОВИНИ
|Справа Татарова: НАБУ та САП завершили розслідування розкрадання 18 млн на будівництві квартир для військових
|НАБУ проводить обшуки у голови Дніпропетровської ОВА Резніченка у справі про ремонт доріг фірмою його подруги, - ЗМІ
|Україна ініціює процес виключення Росії з ООН – заява МЗС
|Коли святкувати Різдво - 25 грудня чи 7 січня? У «Дії» запустили нове опитування
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Уряд призначив нових членів наглядової ради ПриватБанку
|Ринок іпотечного кредитування майже зупинився - НБУ
|Додаткові операційні витрати банків для забезпечення безперебійної роботи під час блектаутів перевищать 300 млн грн
|Обсяг втрат і недоотриманих доходів банків від операційного ризику за останні півроку сягнув 13 млрд грн - НБУ
|Нацбанк підвищив оцінку втрат банків із 20% до 30% портфеля
|Фондові індекси АТР завершили торги вівторка зростанням після новин із Китаю
|Долар падає, оскільки інвестори надихаються послабленням правил Китаю щодо COVID
Бізнес
|Нова хвиля Covid-19 у Китаї ставить під загрозу бізнес Apple – FT
|Twitter почав показувати всім кількість переглядів
|Маск заявив, що не буде продавати акції Tesla близько двох років
|Meta виплатить $725 млн через позов щодо збору даних користувачів для виборчої кампанії Трампа
|Найбільший виробник чипів веде перемовини про будівництво першого заводу в Євросоюзі — FT
|На Amazon Prime вперше з'явився український дубляж — в третьому сезоні шпигунського трилера «Джек Раян»
|Франція оштрафувала Microsoft на 60 мільйонів євро