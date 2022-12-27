Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ринок іпотечного кредитування майже зупинився - НБУ

16:38 27.12.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Із березня до вересня 2022 року нове іпотечне кредитування майже не здійснювалося, у вересні - жовтні було видано трохи більш як сто іпотечних кредитів із середнім обсягом близько 1 млн гривень. Створення нової пропозиції житла сповільнилося.

Про це повідомляє Національний банк у "Звіті про фінансову стабільність, грудень 2022 року", передає Укрінформ.

"З березня до вересня нове іпотечне кредитування майже не здійснювалося, позики були поодинокими. У вересні - жовтні було видано трохи більш як сто іпотечних кредитів із середнім обсягом близько мільйона гривень, майже всі - на вторинному ринку", - йдеться у звіті.

У НБУ зауважують, що попит на житло залишається слабким та нестійким: інтерес нечисленних покупців залежить від інтенсивності обстрілів населених пунктів. Створення нової пропозиції житла сповільнилось. Разом із руйнуванням житлового фонду через обстріли це призведе до скорочення пропозиції житла найближчим часом, а в перспективі - до його можливого дефіциту.

Заявлені ціни купівлі переважно зростають, тоді як орендні ціни залишаються майже вдвічі нижчими за довоєнний рівень.

Зазначається, що іпотечний ринок до завершення війни залишатиметься малоактивним через високі ризики. Дещо підвищити попит на іпотеку можуть державні програми підтримки кредитування "Доступна іпотека" та "єОселя".

Як повідомлялося, із жовтня на порталі "Дія" у тестовому режимі запрацювала програма доступного кредитування для українців "єОселя". Це програма кредитування на житло з пільговими ставками 3% для чотирьох категорій або 7% - для всіх інших категорій. Умови кредитування за програмою: пільгова відсоткова ставка; максимальний термін кредитування - до 20 років; мінімальний перший платіж - не менше 20% від суми.

Пільгові кредити під 3% на житло можуть отримати військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та їхні родини, а також медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,8432
  0,0530
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 11:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,0440  0,42 1,06 40,7410  0,24 0,58
EUR 41,7197  0,24 0,59 42,8177  0,18 0,43

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес