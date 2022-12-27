Ринок іпотечного кредитування майже зупинився - НБУ

Із березня до вересня 2022 року нове іпотечне кредитування майже не здійснювалося, у вересні - жовтні було видано трохи більш як сто іпотечних кредитів із середнім обсягом близько 1 млн гривень. Створення нової пропозиції житла сповільнилося.

Про це повідомляє Національний банк у "Звіті про фінансову стабільність, грудень 2022 року", передає Укрінформ.

"З березня до вересня нове іпотечне кредитування майже не здійснювалося, позики були поодинокими. У вересні - жовтні було видано трохи більш як сто іпотечних кредитів із середнім обсягом близько мільйона гривень, майже всі - на вторинному ринку", - йдеться у звіті.

У НБУ зауважують, що попит на житло залишається слабким та нестійким: інтерес нечисленних покупців залежить від інтенсивності обстрілів населених пунктів. Створення нової пропозиції житла сповільнилось. Разом із руйнуванням житлового фонду через обстріли це призведе до скорочення пропозиції житла найближчим часом, а в перспективі - до його можливого дефіциту.

Заявлені ціни купівлі переважно зростають, тоді як орендні ціни залишаються майже вдвічі нижчими за довоєнний рівень.

Зазначається, що іпотечний ринок до завершення війни залишатиметься малоактивним через високі ризики. Дещо підвищити попит на іпотеку можуть державні програми підтримки кредитування "Доступна іпотека" та "єОселя".

Як повідомлялося, із жовтня на порталі "Дія" у тестовому режимі запрацювала програма доступного кредитування для українців "єОселя". Це програма кредитування на житло з пільговими ставками 3% для чотирьох категорій або 7% - для всіх інших категорій. Умови кредитування за програмою: пільгова відсоткова ставка; максимальний термін кредитування - до 20 років; мінімальний перший платіж - не менше 20% від суми.

Пільгові кредити під 3% на житло можуть отримати військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та їхні родини, а також медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.