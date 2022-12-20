Італія припиняє обмін готівкових гривень українців на євро

В Італії з 21 грудня завершується програма обміну готівкових гривень на євро у визначених італійських банках. Завтра буде останній день, коли можна обміняти гроші, повідомляє пресслужба Нацбанку.

Програма обміну завершується через зниження кількості та сум таких обмінних операцій порівняно зі стартом обміну. Усього станом на 16 грудня за період дії угоди українці обміняли на євро в Італії понад 10 млн грн.

Програму обміну було розпочато на основі угоди, укладеної між Національним банком України та Банком Італії.

Угода дала можливість українцям, які через війну вимушено залишили Україну та перебували в Італії, обміняти готівкову гривню на євро для своїх потреб.

Подібні програми вже завершилися у Польщі, Німеччині, Швеції, Швейцарії, Литві, Мальті, а також у Нідерландах, Бельгії та Латвії.