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Ставки за гривневими депозитами фізосіб у листопаді в середньому збільшилися на 0,8 п.п. - НБУ

13:04 12.12.2022 |

Фінанси

 

Середня ставка нових гривневих депозитів для домашніх господарств, оформлених в листопаді, становить 10% річних, що на 0,8 процентного пункту (п.п.) вище рівня жовтня і на 4,3 п.п. - рівня травня, коли був досягнутий історичний мінімум такої ставки.

Як йдеться в інформації Нацбанку України (НБУ) на його сайті, загалом за 11 місяців цього року ставка за депозитами в нацвалюті збільшилася на 2,9 п.п.

Водночас ставка за гривневими кредитами домашнім господарствам в листопаді скоротилася на 2,7 п. п. - до 35,1% річних, а за 11 місяців її зростання становило лише 1,4 п.п.

Ставка за валютними депозитами, що досягла історичного мінімуму в 0,4% річних у квітні, в жовтні залишилася на колишньому рівні - 0,7%, що може бути пов'язано з депозитами під купівлю валюти, ставка за якими, як правило, близька до нуля.

Що стосується корпоративного сектора, то ставка за новими гривневими депозитами в листопаді зросла на 0,6 п.п. - до 9,8%, тоді як за валютними - на 0,1 п. п., до 1,5% річних.

Середня ставка виданих у листопаді гривневих кредитів корпоративному сектору також збільшилася - на 1 п.п., до 20,8%, тоді як за валютними скоротилася на 0,6 п. п. - до 5,4%.

Як повідомлялося, НБУ з 3 червня підняв облікову ставку з 10% до 25%, щоб підвищити привабливість гривні, знизити тиск на міжнародні резерви країни і боротися з інфляцією, яка за підсумками жовтня досягла 26,6% в річному вимірі, а в листопаді трохи знизилася - до 26,5%.

Нацбанк розраховує, що банки також збільшать ставки за депозитами, а Мінфін - за ОВДП, тоді як зростання ставок за кредитами не буде настільки істотним. Мінфін з жовтня підвищив ставки облігацій терміном від 5 до 24 місяців до 14-19,5% річних, тоді як на вторинному ринку вони досягають 20% річних і вище.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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