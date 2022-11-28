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АНАЛІТИКА

Банки отримали більше 20 тисяч заявок від потенційних позичальників за програмою пільгової іпотеки

17:08 28.11.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Банки отримали понад 20 тис. заявк від потенційних позичальників у рамках державної програми іпотечного кредитування "єОселя".

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Так, 6 417 заявників мають попереднє позитивне рішення банків. Далі на них чекає підтвердження даних, пошук квартири та підготовка документів.

83 кредити вже видано. Переважна більшість із них - для військовослужбовців.

Нагадаємо, у жовтні уряд запустив програму доступної іпотеки "єОселя", ініційовану президентом України Володимиром Зеленським ще до війни, а нині - модернізовану та адаптовану до потреб воєнного часу. 

Наразі учасниками програми можуть стати: військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики/правоохоронці та члени їхніх сімей, а також такі категорії, що працюють у державному та комунальному секторах: медики, педагоги та науковці.

Для них передбачені максимально пільгові умови позики - кредит під 3% до 20 років з початковим внеском від 20%.

Наразі в програмі беруть участь 5 банків. Подати заявку можна через портал "Дія", а невдовзі послуга запрацює в застосунку.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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