Великі інвестори розчарувалися у криптовалюті

Інституційні інвестори дедалі більше розчаровуються у цифрових активах. Раптовий крах криптобіржі FTX, можливо, остаточно підірвав перспективи включення криптовалют у портфелі великих інвесторів.

Незважаючи на те, що в галузі залишилося достатньо прихильників криптовалют, багато професійних інвесторів говорять, що аргументи на користь криптовалют як інструменту диверсифікації портфеля або цифрового золота розвінчані. На їхню думку, інвестування в криптовалюти пов'язане з ймовірністю надто великих втрат, а сама структура ринку надто ризикована.

Стало ясно, що криптовалютам не знайдеться місця в інституційному розподілі активів. Був період, коли вони розглядалися як потенційний клас активів, який кожен інвестор повинен мати у своєму стратегічному розподілі активів, але тепер це повністю виключено», - заявив Хані Редха (Hani Redha), який управляє портфелем активів у лондонській компанії Pinebridge Investments.

Недавні скандали на криптовалютному ринку практично стерли уявлення про біткоїн, як про надійний варіант для інвестування. Однак жодна з останніх подій, чи то крах криптовалюти Terra, чи банкрутство криптовалютного кредитора Celsius, не було настільки руйнівним для галузі, як новина про те, що навіть такий серйозний гравець як криптобіржа FTX може виявитися неспроможним.

"Крах FTX ставить під сумнів життєздатність криптовалютної екосистеми", - вважає Салман Ахмед (Salman Ahmed), головний інвестиційний стратег Fidelity International, під управлінням якої знаходяться активи на суму $646 млрд.

Рік тому, коли курс біткоїну піднімався вище за $67 тис. за монету, деякі інвестори та аналітики передбачали подальше стабільне зростання. Висловлювалися прогнози, згідно з якими, до кінця нинішнього року курс біткоїну мав перебувати в районі $75-$100 тис. Тепер інвестори стали більш стриманими у своїх оцінках, а біткоїн на момент написання цієї статті торгувався на рівні $16 656 за монету.

Зазначимо, що у минулому біткоїну вдавалося долати лихі часи і деякі інвестори вірять, що криптовалютний ринок стабілізується. Однак Марк Даудінг (Mark Dawding), інвестиційний директор BlueBay Asset Management, вважає, що докази про здатність біткоїну стати цифровим аналогом золота не відповідають дійсності. "Має бути зрозуміло, що індустрія, яка нічого не виробляє, спалює гроші і пропонує привабливі доходи, приречена на провал", - упевнений Даудінг.