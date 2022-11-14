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АНАЛІТИКА

Збанкрутілу криптобіржу FTX запідозрили в крадіжці коштів клієнтів, - Bloomberg

13:13 14.11.2022 |

Фінанси, Бізнес

 

Аналітична компанія Nansen, що займається розслідуванням банкрутства однієї з найбільших криптобірж FTX, зауважила таємничий витік приблизно 662 млн доларів у токенах. Засновник FTX Сем Бенкман-Фрід був допитаний поліцією та регуляторами Багамських островів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Загалом, як стверджують джерела, з криптобіржі FTX зникло не менше 1 млрд доларів клієнтських коштів. Згідно з інвестиційними матеріалами, у четвер, 10 листопада, FTX Trading International мала лише 900 млн доларів ліквідних активів проти 9 млрд доларів зобов'язань.

За словами лондонської компанії з аналізу блокчейнів Elliptic, початкові ознаки розслідування свідчать про те, що майже 475 млн доларів було вкрадено в ході незаконних трансакцій, причому стейблкоїни та інші вилучені токени швидко конвертувалися в крипту Etherium на децентралізованих біржах "звичайним способом, який використовують хакери, щоб запобігти вилученню їхнього прибутку".

"FTX почала переміщувати частину своїх активів на офлайн-гаманці, а пізніше прискорила ці операції, аби пом'якшити збитки від спостереження за неавторизованими трансакціями", - підкреслив головний радник американської платформи Раєн Міллер.

За словами аналітика, більша частина цього обсягу з того часу зникла, при цьому одне з джерел оцінило суму, що бракує, приблизно в 1,7 млрд доларів. Називають й інші розміри втрат - від 1 до 2 млрд доларів.

Криптобіржа Kraken заявила, що знає особу зловмисника, який здійснив несанкціоноване виведення коштів з платформи конкурента FTX. Зловмисник перемістив деякі кошти з рахунку Kraken на гаманець, який вони використовували для зберігання вкрадених токенів. Kraken додала, що заморозила доступ до облікових записів певних коштів, які, на її думку, були пов'язані з "шахрайством, недбалістю або неправомірною поведінкою", пов'язаною з FTX.

Директор Національної економічної ради США Лоуренс Саммерс порівняв крах криптобіржі FTX із крахом енергетичної компанії Enron Corp. Наразі, за словами експертів, Комісія з цінних паперів і бірж США і Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США розслідують, чи правильно біржа FTX використовувала кошти клієнтів.


Збанкрутілу криптобіржу FTX запідозрили в крадіжці коштів клієнтів, - Bloomberg

 
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: bitcoin
 

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