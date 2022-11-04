Фізособи за два тижні відкрили 2,5 тис. депозитів із прив 'язкою до офіційного курсу долара

Українці з 21 жовтня відкрили 2,5 тис. депозитів із купівлею доларів за офіційним курсом Національного банку України (НБУ) терміном від 6 місяців із подальшим обов'язковим продажем також за офіційним курсом, повідомила пресслужба НБУ у п'ятницю.

Відповідно до релізу, середня сума вкладу - $3,6 тис, а загальна сума, залучена на 1 листопада за такими вкладами, становила $9 млн.

"У НБУ немає цільових показників щодо залучення банками таких депозитів. Наша мета - стабілізувати та покращити курсові очікування, знизити тиск на готівковий курс гривні та захистити міжнародні резерви", - процитувала пресслужба начальника управління монетарної політики департаменту монетарної політики та економічного аналізу Нацбанку Михайла Ребрика.

Як повідомлялося, НБУ у співпраці з банками з 21 жовтня дозволив фізособам купувати долари США за офіційним курсом НБУ з подальшим їх розміщенням на терміновий депозит у банку та обов'язковим зворотним продажем купленої валюти після терміну депозиту за офіційним курсом.

Згідно з повідомленням, сума та кількість таких вкладів для одного клієнта банку не обмежуються, а процентна ставка за депозитом встановлюватиметься відповідно до процентної політики банків, термін депозиту - від шести місяців із можливістю пролонгації, але без права дострокового розірвання.

Раніше, з 21 липня, Нацбанк дозволив купівлю безготівкової валюти за комерційними курсами для розміщення її на депозит як мінімум на три місяці, проте без зобов'язання щодо продажу такої валюти після завершення вкладу. Водночас обсяг таких депозитів був обмежений спочатку 50 тис. грн, а нещодавно стелю було підвищено до 100 тис. грн на місяць.

