Кабмін вніс зміни до порядку надання пільгових кредитів на житло для переселенців

Кабінет Міністрів вніс зміни до порядку надання пільгових іпотечних кредитів на житло для внутрішньо переміщених осіб.

"Згідно зі змінами, переможці відбору отримують можливість узяти кредит на житло, яке реконструйовано не більше ніж 35 років тому (раніше 25 років). При цьому переможець має право обрати житло в іншій адміністративно-територіальній одиниці, ніж та, яка зазначалася в заяві про намір отримати кредит. Також збільшено максимальний строк кредитування до 30 років (раніше 20 років) та подвоєно нормативну площу житла на одинокого громадянина, яка тепер становить 52,5 кв. метрів (раніше - 21 кв. м), - ідеться в повідомленні Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що для зменшення фінансового навантаження на позичальника у разі зниження рівня його платоспроможності встановлено можливість здійснення реструктуризації заборгованості.

Зокрема шляхом розстрочення сплати простроченої заборгованості за кредитом; надання позичальнику пільгового періоду, протягом якого йому відтерміновуються платежі з погашення кредиту та сплати відсотків; збільшення строків кредитування (але не більше ніж на 60 місяців).

Крім того, знищення або пошкодження житла, на яке надано кредит, що відбулося починаючи з 24 лютого 2022 року внаслідок військової агресії Росії, відтепер є підставою для надання позичальнику кредитних канікул, протягом яких він може звільнятися від сплати основного платежу та відсотків.

"Звертаємо увагу, якщо підставою для встановлення кредитних канікул є знищення житла, такі кредитні канікули встановлюються до моменту отримання громадянином компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, за підсумками 12-го етапу відбору одержувачів пільгового іпотечного кредиту ВПО за рахунок коштів гранту KfW житлові кредити під 3% зможуть отримати ще 500 сімей. Загалом на середину жовтня було видано 411 іпотечних кредитів на загальну суму 515,6 млн грн. У відкритому реєстрі кандидатів на отримання кредиту за зазначеною програмою зареєстровано 29,961 тис. заяв.

Програму "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб" реалізовують Держмолодьжитло та Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Проєкт фінансується за рахунок EUR25,5 млн гранту уряду Німеччини, наданих у рамках міжурядової угоди через KfW.