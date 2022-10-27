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Apple дозволила NFT та криптоплатежі в App Store — тільки через власну систему (з 30% комісією) та за наявності регіональних ліцензій

12:04 27.10.2022 |

Фінанси, Новини IT

 

Apple оновила правила для застосунків у App Store, зокрема дозволивши їм проводити криптовалютні платежі.

Торгувати NFT і криптовалютою у застосунках, розміщених у магазині Apple, можна за певних умов:

Раніше ініціатива Apple з проведення платежів через її власну платіжну систему (яку виробник iPhone виправдовує як єдиний надійний спосіб захистити користувачів та їхню конфіденційну інформацію) призвела до судових позовів з виробником Fortnite Epic Games та конфронтацій з урядом Південної Кореї.

30% комісія Apple принесла значний дохід компанії від таких продуктів, як Fortnite - які мають безліч внутрішньоігрового контенту, доступного для розблокування "заможним" гравцями.

Також в оновлених правилах зазначено, що додатки "не повинні мати кнопки, зовнішні посилання або інші заклики до дії, які направляють клієнтів до механізмів покупки, відмінних від внутрішніх". Apple спеціально виключає таку можливість, оскільки вона може стати непрямим обхідним шляхом для її правил платежів.

Це може вплинути на деякі проєкти NFT, які використовують токен як членську картку, надаючи додаткові привілеї та доступ своїм клієнтам.

Оновлення правил, зокрема податок на рекламу в додатках, викликали невдоволення й у Meta - насамперед це зачіпає Facebook та Instagram, які дозволяють людям платити за збільшення охоплення своїх публікацій.

"Apple продовжує змінювати політику для розвитку власного бізнесу, підриваючи інших у цифровій економіці. Раніше компанія заявляла, що не бере частину доходів від реклами розробників, а тепер, мабуть, передумала. Ми, як і раніше, прагнемо пропонувати малим підприємствам прості способи запуску реклами та розвитку свого бізнесу в наших додатках", - заявив представник Meta Том Ченнік.


Apple дозволила NFT та криптоплатежі в App Store — тільки через власну систему (з 30% комісією) та за наявності регіональних ліцензій

 
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: bitcoin, Apple
 

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