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АНАЛІТИКА

У рамках єОселі видано перший пільговий кредит

18:13 20.10.2022 |

Фінанси

 

За програмою доступної іпотеки "єОселя" видано перший пільговий кредит під 3% річних. Його отримала поліцейська з Чернігова через державний Ощадбанк.

Про це повідомила перша віце-премʼєр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook.

За її словами, програма доступної іпотеки працює в тестовому режимі, але вже має великий запит серед людей.

"Триває системна робота над тим, щоб скористатися послугою змогли якомога більше українців", - запевнила Свириденко.

Отримати пільговий іпотечний кредит за ставкою 3% наразі можуть:

* військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії, працівники інших силових відомств, поліцейські, а також члени їхніх сімей;
* медичні працівники закладів охорони здоров'я державної або комунальної форми власності;
* педагоги закладів освіти державної або комунальної форми власності;
* науковці.

За умовами програми "єОселя" кредит надається на строк від 1 до 20 років для придбання помешкання в житловому будинку квартирного типу. Власний внесок - від 20% вартості предмета іпотеки.

З початку 2023-го року планується реалізувати другий етап програми, у рамках якого на отримання кредитів під 7% річних зможуть розраховувати всі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям.
За матеріалами: Економічна правда
 

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