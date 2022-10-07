Фінансові новини
- |
- 07.10.22
- |
- 00:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ включив об'єкти незавершеного будівництва до переліку забезпечення прийнятного для обліку при розрахунку розміру кредитного ризику
21:36 06.10.2022 |
Національний банк України (НБУ) включив об'єкти незавершеного будівництва та майбутні об'єкти нерухомості до переліку забезпечення прийнятного для обліку при розрахунку розміру кредитного ризику, повідомила пресслужба регулятора у четвер.
Відповідні зміни ухвалено постановою правління НБУ №214 від 5 жовтня, яку оприлюднено на сайті центробанку.
Відповідно до нього, включення зазначених об'єктів до переліку прийнятного забезпечення передбачено протягом трьох років з дня початку виконання будівельних робіт.
Змінами також передбачено умови, за яких банки можуть враховувати вартість об'єктів незавершеного будівництва та майбутніх об'єктів нерухомості при розрахунку розміру кредитного ризику.
Зокрема, поширення на об'єкт незавершеного будівництва/майбутній об'єкт нерухомості дії закону № 2518, дотримання замовником будівництва/девелопером будівництва/управителем ФФБ вимог закону № 2518, наявність реєстрації у Державному реєстрі прав на нерухоме майно спеціального майнового права на об'єкт та здійснення банком регулярного моніторингу своєчасність виконання графіку будівництва об'єкта.
Зазначається, що на початковому етапі облік вартості об'єктів незавершеного будівництва та майбутніх об'єктів нерухомості здійснюватиметься з коефіцієнтом ліквідності забезпечення 0,5, а надалі розмір цього коефіцієнта може змінюватися з урахуванням практичного досвіду банків у роботі з таким видом забезпечення та накопичених статистичних даних.
Крім того, уточнено порядок визначення розрахунку розміру кредитного ризику за іпотечними кредитами боржників, які мешкають на тимчасово окупованих територіях України, зокрема територіях, окупованих після 24 лютого 2022 року.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|МАГАТЕ не визнає Запорізьку АЕС російською
|Фінкомітет Ради схвалив кандидатуру ексглави Ощадбанку Пишного на пост голови Нацбанку України
|Попереднє розслідування Швеції підтвердило вибухи на «Північних потоках»
|ЄС остаточно затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії у відповідь на анексію
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|НБУ відкликав ліцензію і ліквідує Банк Січ
|Фінкомітет Ради схвалив кандидатуру ексглави Ощадбанку Пишного на пост голови Нацбанку України
|НБУ включив об'єкти незавершеного будівництва до переліку забезпечення прийнятного для обліку при розрахунку розміру кредитного ризику
|Міжнародні резерви України у вересні знизилися на 5,9% - до $23,93 млрд
|НАБУ завершило розслідування виведення коштів з «Приватбанку» за часів Коломойського на 8,4 мільярда
|Рада прийняла закон про націоналізацію системно важливих банків
Бізнес
|Xiaomi представила 12T Pro — флагманський смартфон з камерою 200 Мп та швидкою зарядкою 120 Вт за €750
|Країни ЄС перейдуть на єдиний стандарт зарядних пристроїв USB Type-C
|Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
|BMW XM офіційно представлений як флагманський позашляховик
|Рекомендована ціна Intel Arc A750 становить $289 — у тестах компанії відеокарта наближається до NVIDIA GTX 3060
|Garmin InReach Messenger — новий супутниковий комунікатор за $300 з водозахистом IPX7 та акумулятором на 28 днів автономної роботи
|«Історичний момент». Успішно випробували ліки від хвороби Альцгеймера