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Іпотека під 3%: пільгові кредити отримають ще 500 сімей переселенців
Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву провів черговий відбір 500 сімей внутрішньо переміщених українців, які зможуть отримати пільговий іпотечний кредит.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держмолодьжитла.
Зазначається, що 11-й етап відбору отримувачів пільгового іпотечного кредиту за програмою «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб» відбувся 20 вересня.
"За його результатами ще 500 сімей зможуть отримати кредит для придбання житла на зручних, унікальних для України на цей час умовах - під 3% річних", - повідомили в установі.
Всього за час дії проєкту (з липня 2021 року) видано 378 іпотечних кредитів на загальну суму 463,9 млн грн. Програма тимчасово призупинялася з початком повномасштабного вторгнення й поновила роботу у серпні.
Як повідомлялося, Верховна Рада 2 грудня 2020 року ратифікувала угоду між урядами України і Німеччини щодо залучення 25,5 млн євро від німецького державного банку розвитку KfW на надання пільгових кредитів ВПО для придбання житла.
Кредити внутрішньо переміщеним особам надаються на термін до 20 років під 3% річних, виходячи з нормативної площі житла (21 кв. м загальної площі на особу і додатково 10,5 кв. м на сім'ю).
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