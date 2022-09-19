Фінансові новини
- |
- 19.09.22
- |
- 19:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Депозитні ставки для фізосіб 19.09.22
17:03 19.09.2022 |
Національний банк України наводить український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на 19 вересня 2022 р.
|UAH
|USD
|EUR
|3 міс.
|10.95
|0.51
|0.09
|6 міс.
|11.32
|0.68
|0.18
|9 міс.
|10.59
|0.88
|0.40
|12 міс.
|11.00
|0.95
|0.30
Джерело: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
|Обшук у Коломойського. Чим небезпечний для Зеленського новий поворот у справі «Укрнафти»
ТОП-НОВИНИ
|Окупанти обстріляли Південноукраїнську АЕС
|Зеленський не виключає, що Київ повертатиме Крим дипломатичним шляхом
|Детективи НАБУ провели обшук у Коломойського у Буковелі
|Під дахом Банкової. Навіщо у Зеленського рятують УПЦ МП
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нормативы к началу сентября нарушали 10 украинских банков - НБУ
|Депозитні ставки для фізосіб 19.09.22
|Рішення правління щодо збереження ставки на рівні 25% було одностайним – НБУ
|Долар зміцнюється 19 вересня в очікуванні «яструбиних» рішень Федрезерва
|Насім Талеб назвав біткоїн «пухлиною»
|Акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі після чотирьохтижневого падіння почали зростати
|Фондові біржі Азії 19 вересня закрилися зниженням за ринками США
Бізнес
|Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого перекладу
|Ракета компанії Blue Origin вибухнула через хвилину після запуску
|Lincoln представив оновлений позашляховик Corsair
|Біля берегів Норвегії протестують 135-метровий вітряк із вертикальними лопатями для морських електростанцій
|З 2025 року дахи всіх нових будинків у Токіо почнуть оснащувати сонячними панелями
|Дизельним двигунам придумали порятунок
|YouTube запустив окремий сервіс для освітніх відео