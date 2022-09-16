Депозитні ставки для фізосіб 16.09.22

Висота надводної частини досягне 55 м, а підводна піде на 80 м нижче за рівень моря. Турбіну буде відбуксовано в море на ділянку з глибиною не менше 100 м. Введення об'єкта в експлуатацію очікується у 2023 році з випробувальним терміном близько п'яти років.