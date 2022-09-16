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Депозитні ставки для фізосіб 16.09.22
16:58 16.09.2022 |
Національний банк України наводить український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на 16 вересня 2022 р.
|UAH
|USD
|EUR
|3 міс.
|11.19
|0.55
|0.10
|6 міс.
|11.42
|0.67
|0.19
|9 міс.
|10.11
|0.89
|0.47
|12 міс.
|11.04
|0.93
|0.32
Джерело: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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