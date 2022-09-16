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Операції НБУ з мобілізації коштів банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів 15.09.22
12:07 16.09.2022 |
Нацбанк України (НБУ) наводить дані щодо регулювання ліквідності банків на 15 вересня.
Операції НБУ з підтримки ліквідності банків
|Дата
|Обсяг наданих коштів через постійно діючу лінію рефінансування (кредити овернайт), млн грн (%)
|Обсяг наданих коштів шляхом проведення тендеру, млн грн (%, днів)
|09.09
|8.0 (27.0)
|1978.0 (27; 357)
|12.09
|8.0 (27.0)
|-
Данные НБУ
Операції НБУ з мобілізації коштів банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів
|Дата
|Обсяг залучених коштів через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів овернайт, млн грн (%)
|Обсяг залучених коштів шляхом проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів, млн грн (%, днів)
|09.09
|251823.0 (23.0)
|-
|12.09
|236109.0 (23.0)
|-
|13.09
|245978.0 (23.0)
|-
|14.09
|244189.0 (23.0)
|-
|15.09
|245974.0 (23.0)
|-
Дані НБУ
Ключові теги: депозитні ставки
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