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Чисті міжнародні резерви НБУ у серпні зросли на 26,4% до $15,9 млрд

11:36 14.09.2022 |

Фінанси, Економіка

 

Чисті міжнародні резерви Національного банку у серпні зросли на 26,4% до 15,900 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.

Про це свідчать дані НБУ, повідомляють Українські Новини.

З початку року чисті резерви скоротилися на 23,4% із 20,767 млрд доларів.

Офіційні резервні активи НБУ в серпні зросли на 13,6% до 25,440 млрд доларів, а з початку року скоротилися на 17,8% з 30,941 млрд доларів.

При цьому валові резервні зобов'язання в серпні скоротилися на 2,8% до 9,540 млрд доларів, а з початку року - на 6,2% з 10,174 млрд доларів.
За матеріалами: Українські Новини
 

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