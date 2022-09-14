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Чисті міжнародні резерви НБУ у серпні зросли на 26,4% до $15,9 млрд
Чисті міжнародні резерви Національного банку у серпні зросли на 26,4% до 15,900 млрд доларів порівняно з попереднім місяцем.
Про це свідчать дані НБУ, повідомляють Українські Новини.
З початку року чисті резерви скоротилися на 23,4% із 20,767 млрд доларів.
Офіційні резервні активи НБУ в серпні зросли на 13,6% до 25,440 млрд доларів, а з початку року скоротилися на 17,8% з 30,941 млрд доларів.
При цьому валові резервні зобов'язання в серпні скоротилися на 2,8% до 9,540 млрд доларів, а з початку року - на 6,2% з 10,174 млрд доларів.
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