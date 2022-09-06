Міжнародні резерви Нацбанку у серпні збільшилися на 13,6%

За попередніми даними, станом на 1 вересня 2022 року міжнародні резерви України становили $25,43 млрд, збільшившись у серпні на 13,6%.

Як повідомляє пресслужба Національного банку, збільшення резервів відбулося завдяки надходженню значного обсягу міжнародної допомоги на тлі помірних боргових виплат країни в іноземній валюті та менших інтервенцій НБУ з продажу валюти.

Зазначається, що упродовж серпня валютні надходження на рахунки українського уряду в Нацбанк становили $4,78 млрд.

При цьому загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив $171,9 млн. Із них $165,4 млн спрямовано на обслуговування та погашення боргу перед міжнародними кредиторами та $6,5 млн - на обслуговування ОВДП. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $221,1 млн.

Також Нацбанк продав на валютному ринку $1,64 млрд та викупив до резервів - $311,7 млн. Так, сальдо інтервенцій НБУ за підсумками місяця було від'ємним і становило $1,32 млрд.

Обсяг чистого продажу валюти Національним банком у серпні є дещо вищим, ніж в липні, але суттєво нижчим за сальдо інтервенцій НБУ у квітні, травні та червні.

Продаж валюти центральним банком зменшився завдяки коригуванню офіційного курсу гривні до долара США 21 липня 2022 року (до рівня 36,57 грн за 1 долар США).

Водночас переоцінка фінансових інструментів через зміни ринкової вартості та курсів валют призвела до зменшення їх вартості на $16,4 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,0 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду й Національного банку", - наголосили в НБУ.

Як повідомлялося, у липні міжнародні резерви зменшилися на $370 млн та становили $22,39 млрд.