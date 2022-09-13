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Депозитні ставки для фізосіб 13.09.22
17:58 13.09.2022 |
Національний банк України наводить український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на 13 вересня 2022 р.
|UAH
|USD
|EUR
|3 міс.
|10.60
|0.47
|0.07
|6 міс.
|10.92
|0.62
|0.15
|9 міс.
|10.25
|0.79
|0.27
|12 міс.
|10.58
|0.84
|0.23
Джерело: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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