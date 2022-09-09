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Інвестори в Dogecoin приєдналося до позову проти Ілона Маска
12:52 09.09.2022 |
Згідно з позовом, Маск та його компанії Tesla, SpaceX, Boring та інші навмисно протягом двох років підняли ціну на Dogecoin більш ніж на 36 000%, а потім допустили її крах.
До федерального суду Манхеттена надійшла змінена позовна заява з вимогами на $258 млрд через підтримку Ілоном Маском криптовалюти Dogecoin. Про це повідомляє Reuters.
До позову, в якому CEO Tesla та SpaceX Ілона Маска звинувачують у створенні фінансової піраміди для підтримки криптовалюти Dogecoin, приєдналися нові позивачі. Це сім інвесторів у криптовалюту. Коло відповідачів також розширилося: до Маски, Tesla та SpaceX приєдналися шість компаній, зокрема компанія Маска з будівництва тунелів Boring Co.
У зміненій позовній заяві йдеться про те, що Маск і його компанії навмисно протягом двох років підняли ціну на Dogecoin більш ніж на 36 000%, а потім допустили її крах. Таким чином, відповідачі «отримали прибуток у десятки мільярдів доларів» за рахунок інших інвесторів Dogecoin, весь час знаючи, що криптовалюта не має внутрішньої цінності, а її вартість «залежить виключно від маркетингу».
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