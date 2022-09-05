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Результати проведення операцій НБУ з регулювання ліквідності банків 02.09.22
13:22 05.09.2022 |
Нацбанк України (НБУ) наводить дані щодо регулювання ліквідності банків на 02 вересня.
Операції НБУ з підтримки ліквідності банків
|Дата
|Обсяг наданих коштів через постійно діючу лінію рефінансування (кредити овернайт), млн грн (%)
|Обсяг наданих коштів шляхом проведення тендеру, млн грн (%, днів)
|29.08
|5011.0 (27.0)
|-
|30.08
|5011.0 (27.0)
|-
|31.08
|5011.0 (27.0)
|-
|01.09
|5011.0 (27.0)
|-
|02.09
|11.0 (27.0)
|5923.0 (27.0; 357)
Данные НБУ
Операції НБУ з мобілізації коштів банків шляхом розміщення депозитних сертифікатів
|Дата
|Обсяг залучених коштів через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів овернайт, млн грн (%)
|Обсяг залучених коштів шляхом проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів, млн грн (%, днів)
|29.08
|206102.0 (23.0)
|-
|30.08
|215959.0 (23.0)
|-
|31.08
|215116.0 (23.0)
|-
|01.09
|217932.0 (23.0)
|-
|02.09
|227475.0 (23.0)
|-
Дані НБУ
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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