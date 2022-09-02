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Депозитні ставки для фізосіб 02.09.22
17:04 02.09.2022 |
Національний банк України наводить український індекс ставок за депозитами фізичних осіб на 2 вересня 2022 р.
|UAH
|USD
|EUR
|3 міс.
|10.13
|0.51
|0.09
|6 міс.
|10.00
|0.68
|0.16
|9 міс.
|10.22
|0.88
|0.38
|12 міс.
|10.32
|0.95
|0.28
Джерело: НБУ.
Ключові теги: депозитні ставки
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ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
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